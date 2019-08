Hänigsen

Das Hänigser Schützenfest ist schon etwas Besonderes in der Gemeinde Uetze. „Das größte und am besten besuchte in Uetze. Ein echtes Volksfest, wie wir es von früher kennen“, brachte es Gemeindebürgermeister Werner Backeberg beim Kommers am Sonnabend auf den Punkt. Mit annähernd 400 Besuchern war das Zel...