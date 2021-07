Uetze

Acht Tage Konzerte, Lesungen, Lichterfest, Poetry-Slam, Theater und Artistik – das erwartet die Besucher des Flotart-Kultursommers. Neun Veranstaltungen hat der Verein Flotart aus Uetzes Nachbar- und Partnerkommune Flotwedel in der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue vom 9. Juli bis 17. September vorbereitet. Vieles findet auf dem Bröckeler Antikhof Drei Eichen statt, zudem gibt es Events im Kulturhaus Wienhausen.

Los geht es am Freitag, 9. Juli, um 19.30 Uhr mit einem Konzert der Sängerin Julia Schönleitner auf dem Grundstück des Ateliers 107 in Bröckel, Hauptstraße 107. Sie singt irische Folksongs, argentinische Tangolieder, Edith-Piaf-Chansons, deutsche Poptitel und eigene Stücke. Das Konzert ist ein Programmpunkt des Sommerfests zur Eröffnung des Ateliers 107. Das Fest beginnt um 14 Uhr.

Julia Schönleitner wird bei ihrem Konzert vom Gitarristen und Songwriter Dietmar Geßner begleitet. Quelle: Privat

Zwei Veranstaltungen sind für den 10. Juli geplant

Die erste Veranstaltung am Sonnabend, 10. Juli, ab 14 Uhr auf dem Antikhof Drei Eichen, Hauptstraße 56, steht unter der Überschrift „Literatur im Garten“. Es lesen der Bröckeler Dorfpoet Willi Kresse, die Kinderbuchautorin Alica Pantermüller (ab 15.30 Uhr) und der Schauspieler, Komiker und Autor Thommi Baake (ab 17 Uhr) aus ihren Werken vor.

Ab 20 Uhr steht am 10. Juli ein Erzählkonzert mit Claudia Ott auf dem Antikhof auf dem Programm. Ein Doppelkonzert mit den Musikern Der Schulz und Martin Connell folgt am Sonnabend, 17 Juli, ab 19 Uhr im Kulturhaus in Wienhausen, Mühlenstraße 5. Das Lichterfest „Starscapes“ mit Konzert, Video- und Lichtinstallation sowie Stelzenkunst ist für Sonnabend, 21. August, geplant. Es beginnt um 20 Uhr im Klosterpark in Wienhausen, An der Kirche 1.

Die Schmuckmanufaktur Raschke in Bröckel, Hauptstraße 105, ist am Sonntag, 5. September, der Schauplatz für Poetry-Slam mit Jessy James La Fleur und Celler Literaten. Beginn ist um 16 Uhr. Am Sonnabend, 11. September, will die darstellende Künstlerin Katharina Witerzens mit ihrer neuesten Produktion „La Poesia – Spektakel am Zirkuswagen“ ab 18 Uhr auf dem Antikhof Drei Eichen Premiere feiern.

Künstler verschönern Litfaßsäulen

Das Saxofonquartett Sistergold konzertiert am Freitag, 17. September, ab 19 Uhr im Kulturhaus Wienhausen. Die Künstler Jana Kämmerling und Christian Rothmann werden während des Flotart-Kultursommers von Juli bis September zwei ungenutzte Litfaßsäulen an der Bungerstraße und am Maschweg in Wienhausen künstlerisch gestalten.

Das Saxofonquartett Sistergold tritt im Kulturhaus Wienhausen auf. Quelle: Privat

Alle Veranstaltungen finden wegen der Covid-19-Pandemie unter freiem Himmel statt. Die Besucher müssen die geltenden Corona-Regeln einhalten. Sie sollen sich digital über die Corona-App anmelden oder für die Anmeldung das Formular auf der Homepage www.flotart.de nutzen. Außerdem liegen Papiervordrucke an den Veranstaltungsorten aus. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren lassen bei den Veranstaltungen einen Hut für Spenden herumgehen. Das Förderprogramm „Niedersachsen dreht auf“ ermöglicht maßgeblich den Flotart-Kultursommer.

Von Anette Wulf-Dettmer und Friedrich-Wilhelm Schiller