In Uetze ist in der Nacht zu Mittwoch ein Großbrand in einem Lagerhallenkomplex ausgebrochen. Seit 2 Uhr ist die Feuerwehr im Einsatz, 2000 Quadratmeter stehen in Flammen. Verletzte gibt es keine, doch die Löscharbeiten werden den gesamten Tag andauern. Es ist das zweite Großfeuer in zwei Wochen.