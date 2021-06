Benrode

„Das sind definitiv Trittsiegel vom Fischotter“, sagt Friederike Schröder und beugt sich über die Spuren, die das Tier im sandigen Boden unter der Ersebrücke in Uetze-Benrode hinterlassen hat. „Sie sehen fast aus wie die eines Hundes; nur dass hier die Krallen fehlen.“ Auf der anderen Seite des Ufers hat das Tier seine Losung zurückgelassen. „Die erkennt man am typisch fischigen Geruch“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Aktion Fischotterschutz. Viel mehr als solche Spuren bekomme man in der Regel auch nicht zu Gesicht. „Der Fischotter lebt zurückgezogen und ist nachtaktiv“, erläutert Schröder. „Was Menschen tagsüber für einen Otter halten, ist meist ein Nutria.“

Friederike Schröder, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Aktion Fischotterschutz, hat unter der Ersebrücke bei Benrode Fischotterkot gefunden. Quelle: Sandra Köhler

Fischotter war in Deutschland fast ausgestorben

Ein kleines Wunder ist es schon, dass sich der Fischotter in der Gemeinde Uetze so wohl fühlt. Denn Mitte der Siebzigerjahre war die ursprünglich in ganz Deutschland verbreitete Tierart nahezu ausgestorben. Zum einen wurden sie bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hinein wegen ihres dichten und kälteabweisenden Fells gejagt. Bis zu 70.000 Haare kommen bei Fischottern auf den Quadratzentimeter, bei Menschen sind es gerade einmal 250. Zum anderen galten sie wegen ihrer Vorliebe für Fische als Nahrungskonkurrenten – ein weiterer Grund, sie zu bejagen.

Die Grafik zeigt, wie die Fischotter langsam nach Westen wandern. Quelle: Aktion Fischotterschutz e.V.

Ganz entscheidend jedoch wirkte sich die Verschlechterung der Wasserqualität etwa durch Insektenvernichtungsmittel wie DDT aus. Die Gifte im Wasser wirkten sich nicht nur auf die Fruchtbarkeit der Fischotter selbst aus, sondern sorgten auch dafür, dass ihre Nahrung – Fische und Kleinlebewesen – verschwand. „Lediglich in Ostdeutschland, überlebten Reste der Fischotter-Population“, sagt die Wissenschaftlerin. Von dort hat sich das Vorkommen mit der steten Verbesserung der Wasserqualität und gleichzeitigen Regenerationsmaßnahmen peu à peu nach Westen ausgebreitet. In der Gemeinde Uetze sind sie inzwischen angekommen: Spuren wurden an der Erse und Fuhse gesichtet.

Die Fußspuren des Fischotters ähneln denen eines Hundes, nur zeigen sie keine Krallen. Quelle: Sandra Köhler

Projekte zum Otterschutz nutzen auch anderen Arten

Wie viele Tiere dort leben, ist nicht bekannt. „Fischotter haben ein recht großes Revier. Bei Weibchen sind es bis zu 20 Kilometer Flusslauf, die Reviere von Männchen sind größer und überschneiden sich mit mehreren weiblichen Revieren“, sagt Schröder. Spuren – die übrigens meist von geschulten Ehrenamtlichen, den sogenannten Otter-Spottern, gemeldet werden – bestätigen nur, dass ein Otter vorhanden ist, aber nicht, ob die Spuren an verschiedenen Stellen auch von verschiedenen Tieren stammen. „Sie markieren gerne, um den anderen zu zeigen ,hier ist mein Revier’“, sagt die Wissenschaftlerin. Gentests könnten Klarheit schaffen – aber die sind teuer.

Fördergeld fließen eher in Renaturierungsprojekte, die der Artenvielfalt nutzen. Das Barbenprojekt in Fuhse und Erse sowie sein Vorgänger, das Allerprojekt, beispielsweise verbessern Nahrungsgrundlage und Laichmöglichkeiten wandernder Fische, die wiederum Nahrung für den Fischotter bieten. „Von den Maßnahmen zum Fischotter-Schutz profitieren letztlich viele Arten. Da der Otter das letzte Glied in der Nahrungskette ist, muss ja erstmal eine ganze Menge anderes wieder vorhanden sein, bevor er einen Lebensraum vorfindet“, verdeutlicht Schröder. Deshalb sei es auch falsch, Otter einfach irgendwo hinzubringen, in der Hoffnung, sie wurden sich dort schon ansiedeln. „Warum sollte man ein Tier dorthin bringen, wo ihm die Grundlagen fehlen?“

Lesen Sie auch:In der Fuhse bei Dedenhausen entsteht ein Biotop für die Fussbarbe

Unterhalb der Ersebrücke bei Benrode verläuft das Revier eines Fischotters. Quelle: Sandra Köhler

Größte Gefahr für Fischotter ist der Verkehr

Der größte Feind des Otters ist der Mensch – und da speziell der Verkehr. Jährlich werden etwa 200 Tiere – das sind 80 bis 90 Prozent der tot aufgefundenen Otter – überfahren. „Die Brücke über die Erse ist otterfreundlich. Denn zwischen Brücke und Wasserspiegel ist genug Platz, dass die Tiere durchschwimmen können“, sagt die Expertin. Doch nicht alle Brücken seien so komfortabel. Verengen sie den Fluss derart, dass lediglich das Wasser unter ihr Platz hat, sind Wehre oder Rohrdurchlässe vorhanden: Dann verlässt der Otter den Fluss, gerät auf die Fahrbahn und damit in höchste Gefahr. Das könne verhindert werden, wenn unter einer Brücke ausreichend Platz bleibt für die Uferstreifen, die die Tiere auch bei Hochwasser noch belaufen können. Wo dies nicht möglich sei, könnten Holzplanken als Uferersatz oder ein Trockentunnel neben der Brücke zur Otterquerungshilfe werden, erklärt die Wissenschaftlerin.

Warum sie den Fischotter so faszinierend findet? „Es gibt ganz viel, was wir über ihn noch nicht wissen, was man noch erforschen kann“, antwortet Schröder. Das ist nicht ganz einfach – denn anhand von Spuren und Kot lassen sich eben keine Aussagen über konkrete Laufwege machen. Ein Halsband mit Sender aber, wie es bei anderen Tierarten zum Einsatz kommt, ist für den Otter ausgeschlossen. „Sie haben keinen Hals, an dem man das befestigen könnte“, sagt Schröder.

Von Sandra Köhler