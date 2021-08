Uetze

Der Uetzer Garten- und Landschaftsgartenbaubetrieb Scheer will sich seit Langem vergrößern und eine Fahrzeug- und Maschinenhalle bauen. Doch die Gemeinde kann dem Unternehmen seit Jahren kein Gewerbegrundstück anbieten. Die Brüder Bastian und Florian Scheer kritisieren, dass die Planung des Gewerbegebiets Uetze Nordost, das voraussichtlich im nächsten Jahr erschlossen wird, viel zu langsam vorankomme.

„Das Gewerbegebiet kommt fünf Jahre zu spät“, sagt Bastian Scheer. Er und sein Bruder haben im Januar dieses Jahres von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde ein Schreiben erhalten, dass sich die Planung des Gebiets erneut verzögere. „Ich habe keine Lust mehr, da anzurufen“, sagt der Uetzer. Immer wieder würden sie vertröstet.

Erstes Gespräch gab es 2014

Bastian Scheer hat nach eigenen Angaben im Jahr 2014 das erste Gespräch im Rathaus wegen eines Grundstücks geführt. Inzwischen hätten sich die Baukosten für eine Fahrzeug- und Maschinenhalle verdoppelt. „Wer bezahlt das?“, fragt der Unternehmer. Die Brüder wollen auf einem Bauplatz am Ortsrand oder am Rande eines Gewerbegebiets eine Halle und ein Bürogebäude errichten. Eine Randlage berge in sich wenig Konfliktpotenzial mit Nachbarn, erläutert Bastian Scheer.

„Unser Fuhrpark steht zurzeit fast komplett draußen, weil wir keine eigene Halle haben“, sagt Scheer. Die teuren Maschinen müsse man eigentlich im Trockenen abstellen. Zwar habe die Firma zusätzlich zu ihrem Betriebsgelände an der Burgdorfer Straße auf dem ehemaligen Prakla-Gelände – am anderen Ende Uetzes – einen 1500 Quadratmeter großen Lagerplatz und 250 Quadratmeter Hallenfläche gemietet. In der Halle sei aber nur Platz für zwei oder drei Maschinen. „Wenn ich mit meinem großen Holzhacker reinfahre, ist die Halle fast voll“, sagt der 39-Jährige.

Pläne für Mietwohnungen liegen in der Schublade

Einen Großteil ihrer Fahrzeuge stellen die Brüder über Nacht auf dem Grundstück der früheren Firma Fliesen-Tanzer ab, das sie 2013 gekauft haben und das sich von der Burgdorfer bis zur Balkenbornstraße erstreckt. „Das war als Übergangslösung gedacht. Da ist eigentlich Wohnraum geplant“, berichtet Scheer. Mietwohnungen seien in Uetze knapp. Fertige Umbaupläne für sechs Wohnungen lägen in der Schublade. Aber solange der Betrieb das ehemaligen Tanzer-Grundstück als Parkplatz benötige, könne man da keine Wohnungen vermieten.

„Die Nachbarn sind genervt“, nennt Scheer einen weiteren Grund, weshalb die Firma umziehen will. Es störe zum Beispiel, wenn die Lastwagen morgens vom Hof fahren. Einen Gebäudetrakt an der Balkenbornstraße haben die Brüder ans Rote Kreuz als Rettungswache vermietet. „Die Rettungsstation platzt auch aus allen Nähten“, berichtet Scheer. Wenn der Landschafts- und Gartenbaubetrieb ins Gewerbegebiet umziehe, könnten die Sanitäter ihre Privatwagen auf dem Hof hinter der Rettungswache parken.

Bastian Scheer betreibt mit seinem Bruder eine Landschafts- und Gartenbaufirma sowie einen Mietservice für Hubsteiger und andere Arbeitsmaschinen.

„Ich will alles an einem Platz haben, die Firma erweitern und für die Mitarbeiter schöne Arbeitsplätze schaffen“, sagt Scheer. Derzeit zähle der Betrieb 15 Mitarbeiter. „Ich würde ohne Probleme fünf Leute einstellen. Arbeit ist genug da“, sagt der Unternehmer. Die Erweiterung scheitere nur am fehlenden Gewerbegrundstück.

„Bebauungspläne dauern einige Jahre“ Im Gewerbegebiet Uetze Nordost zwischen B188 und Rudolf-Diesel-Straße will sich nicht nur die Firma Scheer ansiedeln. Andreas Fitz, Wirtschaftsförderer und Pressesprecher der Gemeinde Uetze, kann nach eigenen Worten die Unternehmer verstehen, denen die Planung des Gebiets zu lange dauert. „Auch wir in der Wirtschaftsförderung hätten es gern gehabt, wenn der Bebauungsplan schneller vorangekommen wäre“, sagt Fitz. Die Wirtschaftsförderung hätte gern schon die ersten Grundstücke verkauft. „Aber Bebauungspläne dauern mittlerweile einige Jahre, bis die Baureife hergestellt ist“, erläutert Fitz. Die Gemeindeverwaltung gehe davon aus, dass der B-Plan für das Gewerbegebiet Uetze Nordost in diesem Jahr rechtskräftig wird. Dann könne die Vermarktung im nächsten Frühjahr beginnen. Derzeit bereite die Verwaltung die Ausschreibung des Straßenbaus vor, berichtet Fitz. Wenn die Baustraßen fertig seien, könnten die Betriebe bauen. Fitz weist zurück, dass es Planungsfehler gegeben hat. So sei zu hören, dass die Planer nicht an ein Regenwasserrückhaltebecken gedacht hätten. „Das ist jedoch technisch geprüft worden“, sagt hingegen Fitz. Die Planer seien zu dem Ergebnis gekommen, dass es besser sei, das Regenwasser auf den Grundstücken versickern zu lassen.

2010 war Firmengründung

Im Jahr 2010 haben sich die Brüder selbstständig gemacht. „Anfangs waren wir zu zweit“, erzählt Bastian Scheer. Nach und nach hätten sie Mitarbeiter eingestellt. In den ersten Jahren sei die Firma ein normaler Landschafts- und Gartenbaubetrieb gewesen. „Seit ein paar Jahren machen wir schwerpunktmäßig Baumpflege und Baumfällungen im Umkreis von 80 Kilometern für öffentliche Auftraggeber“, sagt der 39-Jährige. Daher verfügt der Betrieb über sieben Arbeitsbühnen. Zwischenzeitlich haben die Brüder noch ein zweites Unternehmen gegründet, das Hubsteiger und andere Geräte vermietet.

Sein Sohn lerne in Burgdorf Landschaftsbauer und werde wohl nach der Ausbildung seinen Meister machen, erzählt der Uetzer. Der Sohn werde voraussichtlich in drei oder vier Jahren in die Firma eintreten. Scheer: „Bis dahin müssen die Halle und das Bürogebäude stehen.“

