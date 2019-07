Uetze

Montag 19.30 Uhr: Rund 35 aktive Feuerwehrleute sind angetreten, um sich von Feuerwehrmann Carsten Bode in Vierergruppen zur Arbeit einteilen zu lassen. Es geht darum, die alte Feuerwache am Marktplatz auszuräumen und Fahrzeuge, Spinde sowie technische Ausstattung und Infrastruktur so schnell wie möglich ins provisorische Feuerwehrhaus an der Benroder Straße zu schaffen. Zehn Minuten später sind alle am Schleppen, Abbauen und Aufladen. Für den Transport stehen etliche Firmenfahrzeuge bereit, die Feuerwehrmitglieder für den Umzug zur Verfügung stellen.

Zwei Wochen Zeit zum Abriss

Nötig ist der Umzug in eine Gewerbehalle, weil die komplette Feuerwache für einen Neubau auf demselben Grundstück abgerissen wird. Ab Montag, 29. Juli, hat eine Fachfirma 14 Tage Zeit, die alten Gebäude abzureißen. Am Mittwoch, 24. Juli, werden Strom und Wasser abgeschaltet. Die Abrissarbeiten sind wegen der Schadstoffbelastung der Baumaterialien aus den Siebzigerjahren relativ aufwendig. Das Dach sei auf jeden Fall asbesthaltig und müsse Stück für Stück abmontiert, eingepackt und dann entsorgt werden, sagt Hans-Heinrich Wöllenstein vom Eigenbetrieb der Gemeinde. Bevor die Abrissarbeiten ausgeschrieben worden seien, habe man ein Gutachten zur Schadstoffbelastung der alten Bausubstanz in Auftrag gegeben.

Sogar während des Umzugs ist die Feuerwehr einsatzbereit

Der Umzug an diesem Montag geht zügig voran. Jeder weiß, wo er anpacken muss. „Wir sind auch während der Umzugsarbeiten einsatzbereit“, sagt Zugführer Benjamin Claaßen. Jeder habe seine Schutzkleidung und Ausrüstung, die normalerweise im Spind hängt, in eine große Tüte gepackt, die er immer dabei habe, sodass er sofort ausrücken kann. Aus demselben Grund sollen auch die großen Löschfahrzeuge schnell wieder an die Strom- und Druckluftleitungen angeschlossen werden. Denn ohne Druckluft funktionieren ihre Bremsen nicht und sie fahren gar nicht erst los. Deshalb hat die Feuerwehr vor dem Hauptumzugstag im Übergangsdomizil schon zwei Druckluftleitungen sowie ein Stromkabel für die Einsatzfahrzeuge installiert. Die restlichen Leitungen werden an diesem Montag von Jan Springer abgebaut. Auch sie werden am neuen Standort benötigt.

Jan Springer montiert die Druckluftleitungen in der alten Fahrzeughalle ab. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Nach nur einer Stunde stehen die Spinde in der neuen Halle

Im Provisorium – eine Gewerbehalle an der Benroder Straße, die die Gemeinde für die Feuerwehr gemietet hat – sind in den vergangenen Tagen bereits der Werkstattbereich und einige Regale mit Ersatzmaterial für die Feuerwehreinsätze aufgebaut worden. Kurz nach 20 Uhr am Montag erreicht der erste Transporter mit den Spinden die Halle. Die Spinde werden in zwei gegenüberliegenden Reihen in einer Hallenecke aufgestellt und mit einer selbstgezimmerten Sperrholzwand stabilisiert. „So entsteht wenigstens der Eindruck eines abgeschlossenen Raums“, sagt Zugführer Claaßen. Die Männer arbeiten schnell: Gegen 20.30 Uhr stehen die Spinde.

Die Feuerwehrmänner stellen in der neuen Halle ihre alten Spinde auf. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Zugführer: Mit dem Provisorium können wir gut leben

Noch nicht fertig ist der kleine und einzige Sanitärraum für alle Feuerwehrleute. Das ist allerdings nicht die Aufgabe der Feuerwehrleute, sondern des Vermieters. Zudem muss laut Claaßen noch die Einfahrt in die Halle gepflastert werden. „Noch nicht geklärt ist, wo die Feuerwehrleute ihre Autos parken können“, sagt der Zugführer. Auch Absauganlagen für die Abgase der Einsatzfahrzeugen gibt es im provisorischen Feuerwehrhaus nicht. „Mit dem Provisorium können wir aber leben“, sagt Claaßen. „Dafür wird es ja hinterher gut.“ Seit Jahren warte die Feuerwehr darauf, ein neues Gerätehaus zu bekommen, jetzt sei es endlich soweit. „Deshalb ist die Stimmung bei uns gut.“ Der Zugführer rechnet damit, dass das neue Haus in zwei Jahren steht. Es wird unter anderem Platz bieten für acht Fahrzeuge, getrennte Sanitärräume für Männer und Frauen, für eine Werkstatt und einen Schulungsraum. Zur Uetzer Ortsfeuerwehr gehören zurzeit 82 ausgebildete Feuerwehrleute, davon fünf Frauen.

Von Anette Wulf-Dettmer