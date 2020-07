Obershagen

Beim Zähneputzen sah die Bewohnerin eines Hauses an der Hauptstraße in Obershagen am Dienstagmorgen am Schornstein des Nebengebäudes den Storch liegen. Weil sich der Vogel auf dem Dach des ehemaligen Pfarrhauses kaum noch regte, kontaktierte die Frau Erhard Zander, den Naturschutzbeauftragten der Gemeinde Uetze – und die Feuerwehr. Der geschwächte Jungstorch überlebte. Zander und Feuerwehrleute retteten das Tier in einer Gemeinschaftsaktion und brachten ihn zur Untersuchung ins Artenschutzzentrum nach Leiferde.

Noch am Sonntag zuvor hatte Zander nach eigener Auskunft das Jungtier auf seiner Storchentour bei bester Gesundheit im Nest entdeckt. „Es war wohl sein Erstflug“, vermutet der Fachmann. Auf dem Dach verfing sich ein Fuß wohl am Blech des Schornsteins. Er kam nicht mehr frei. „Das war am Montag, weil das Tier einen Tag später schon sehr geschwächt war“, vermutet Zander.

Storch rutscht auf Dach herunter

Feuerwehrleute aus Burgdorf rückten mit einem Leiterwagen an, auch die Katenser Tierrettung war schnell an Ort und Stelle. In 15 Meter Höhe versuchten die Feuerwehrleute das Tier mit einem großen Kescher einzufangen. „Dabei hat sich der Vogel aber wohl so erschreckt, dass sich der Fuß löste“, schildert Zander den Vorgang. Er beobachtete alles vom Boden aus. Der Jungstorch rutschte vom Dach und flatterte schließlich gen Boden. Unten angekommen, untersuchte ihn Zander: „Er war äußerlich unverletzt.“ Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.

Laut Zander gelangen Jungstörche immer wieder einmal in missliche Situationen. Im vergangenen Jahr habe sich ein Tier in einem Baum verfangen und musste gerettet werden. „Den Vögeln fehlt noch die Erfahrung“, sagt er. Er rät allen, die einen geschwächten oder verletzten Storch entdecken, sich an den zuständigen Naturschutzbeauftragten zu wenden. „Der kann nachsehen, ob alles in Ordnung ist und notfalls die Feuerwehr alarmieren“, sagt er. Auf keinen Fall sollten Menschen die Störche füttern. Vielmehr soll man sie in Ruhe und die Natur walten lassen.

Elf Jungstörche schlüpfen in Uetze

In der Gemeinde Uetze zählte Zander in diesem Jahr schon elf Jungstörche. Drei seien es jeweils in Dedenhausen und in Uetze, jeweils zwei in Obershagen und Dollbergen sowie einer in Hänigsen. Im vergangenen Jahr seien es insgesamt bloß zehn Jungtiere gewesen. „Die Storchenpopulation hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt“, sagt Zander. Im langjährigen Durchschnitt ziehe jedes Storchenpaar 1,8 Junge auf.

Von Mark Bode