Uetze

Glück im Unglück hat am Sonntagmittag gegen 12.38 Uhr ein älterer Herr in Uetze gehabt. Der Senior, der im ersten Obergeschoss eines Hauses an der Pestalozzistraße wohnt, hatte sich ein Essen auf dem Herd zubereiten wollen und war darüber augenscheinlich eingenickt. Ein in seiner Wohnung installierter Rauchwarnmelder schlug wegen des angebrannten Essens Alarm.

Nachbarn rufen die Feuerwehr

Das hörten die Nachbarn, die zudem den aus einem Fenster dringenden Qualm wahrnahmen. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr, die wenig später mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften eintraf. Die Retter verschafften sich über ein geöffnetes Dachfenster Zutritt zum Haus. Als sie die Wohnungstür öffneten, wankte ihnen ein stark betrunkener Mann entgegen. Feuerwehrleute brachten ihn eilends aus dem Haus und übergaben ihn zur medizinischen Erstversorgung an den ebenfalls herbeigeeilten Rettungsdienst. Es habe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Von Joachim Dege