Etwa 2000 Quadratmeter mit Getreide, Gras und Unterholz sind am Donnerstagnachmittag in Uetze-Eltze verbrannt – offenbar hatte ein heiß gelaufenes Maschinenteil an einem Mähdrescher das Feuer verursacht. Die Feuerwehr löschte das brennende Feld schnell und verhinderte Schlimmeres.