Eltze

Der Sonderdienst, den sechs Feuerwehrleute in und am Gerätehaus in Uetze-Eltze absolviert haben, verlangte den sechs Atemschutzträgern viel ab. Vorbereitet hatte die interne Fortbildung – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln – der stellvertretende Ortsbrandmeister Marvin Eisfeld. „Damit wir auch in Pandemie-Zeiten in Übung bleiben“, sagte Atemschutzträger Maximilian Meldau. Bislang haben sich die Eltzer nur zu ihren üblichen Übungsdiensten getroffen – getrennt nach Einsatzgruppen.

Die vier Trainingseinheiten für Atemschutzträger bauten aufeinander auf. Zum Aufwärmen gab es zunächst Theorie zur Fragestellung „Wie geht ein Trupp – zwei Einsatzkräfte –bei einem Löscheinsatz in einem Gebäuden vor und was muss er dafür mitnehmen?“ Dann wurden die Atemschutzgeräte angelegt – und ab ging es in die Übungsszenarien: Bei einem fiktiven Verkehrsunfall mussten die Einsatzkräfte den Gebrauch unterschiedliche Löschmittel üben. Dann mussten aus einem brennenden Haus Menschen gerettet werden. Dabei mussten sie eine Fluchthaube – sie wird den zu Rettenden übergestülpt, um sie vor den Rauchgasen zu schützen – und eine Axt mit sich tragen.

Ohne Sicht: Feuerwehrleute üben den Ernstfall. Quelle: privat

Sprühnebel aus dem Strahlrohr

Szenario zwei: Die sechs Freiwilligen übten den Einsatz eines Hohlstrahlrohr. Es ging darum, durch kurze Sprühstöße Rauchgase abzukühlen und bei Bedarf einen Schutzschirm aus Wasser für die Kameraden entstehen zu lassen, sagte Feuerwehrmann Heiko Viereck.

In Teil drei des Sonderdienstes trainierten die sechs Eltzer den Umgang mit Löschschläuchen in einem brennenden Gebäude. Warum das wichtig ist, erklärte Viereck: Es muss genügend Schlauchlänge vorhanden sein, um sich im Gebäude bewegen zu können. Doch den Schlauch ziehen die Einsatzkräfte nicht einfach hinter sich her, sondern legen sich diesen zum sogenannten Coil gepackt über der Schulter und tragen ihn zum Einsatzort. Erst dann wird er mit Wasser gefüllt. „Denn wenn wir in einem verrauchten Raum einen Einsatz haben und die Sichtweite stark eingeschränkt ist, müssen wir uns auf unser Gehör verlassen. Das Knacken des Feuers und des Gebäudes oder explodierende Spraydosen geben uns Auskunft über den Brand, mit dem wir es zu tun haben. Wäre der Löschschlauch dann schon mit Wasser gefüllt, würden uns dessen Geräusche die Orientierung erschweren.“

Zweimal durch den Hindernisparcours

Auch das Vorgehen beim Ausfall eines Atemschutzgeräts wurde geübt: In solch einem Notfall kann der Schlauch des betroffenen Atemschutzträgers an eine andere Pressluftflasche angeschlossen werden, um sich die Atemluft zu teilen. Die lebensrettenden Griffe wurden mit geschlossenen Augen trainiert – denn die Sicht in einem verrauchten Gebäude ist gleich null.

Zum Ausklang des fünfstündigen Training ging es dann mit dem Atemschutzgerät auf dem Rücken und verbundenen Augen zweimal durch den Hindernisparcours. „Wichtig war auch hier im Trupp vorzugehen und sich gegenseitig zu helfen und abzusprechen um herunterhängende Schlingen und andere Hindernisse zu meistern“, erklärt Viereck.

Von Anette Wulf-Dettmer