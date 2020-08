Altmerdingsen

Wer durch Altmerdingsen fährt, der mag sich derzeit ein wenig verwundert die Augen reiben: Auf dem Grundstück am Hänigser Kirchweg, auf dem sich bis zum Brand im Januar 2011 das Gasthaus Hacke befand, stehen nun zahlreiche Bierzeltgarnituren. Ein Teil wird von einem Zeltdach überspannt, zwischen den anderen sind große Sonnenschirme aufgebaut. Kübelpflanzen sorgen für Farbtupfer, eine Feuerschale verheißt gemütliche Stimmung in lauen Sommernächten. Eine Imbiss- und eine Schießbude gibt es außerdem – und sogar einen kleinen Strand mitsamt Liegen. Der Schein trügt nicht: Am Standort der Altmerdingser Traditionsgaststätte ist ein Biergarten entstanden – ins Leben gerufen vom Uetzer Festwirt Benjamin Koch.

Erste Veranstaltung für Koch seit Dezember

Der ist froh, dass er damit nun endlich wieder loslegen kann. Die Corana-Pandemie hat dem Spezialisten für die Ausrichtung von Schützen-, Volks- und Musikfesten in diesem Jahr bisher einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. „Seit letztem Dezember ging nichts. Jetzt können wir endlich unter die Leute. Meine Angestellten freuen sich auch, dass sie wieder arbeiten dürfen.“ Entstanden sei die Idee, sagt Koch, im Gespräch mit Uetzern, auch mit Mitgliedern der Altmerdingser Feuerwehr. „Man müsste einen Biergarten auf die Beine stellen“, war die einhellige Meinung.

Aus „man müsste“ machte Koch im Handumdrehen „hier ist er“. „Anderthalb Wochen hat es gedauert, dann standen Konzept und Ort, und ich hatte das Okay von der Gemeinde“, sagt der Gastronom aus Leidenschaft. Am 21. August öffnet der Biergarten seine Pforten. Erstmal für vier Wochen und zwar jeweils freitags und sonnabends von 14 bis 23 Uhr, sonntags von 14 bis 22 Uhr. Hygiene- und Abstandsregeln gelten wie in jedem anderen gastronomischen Betrieb auch: „Am Eingang haben wir Spender mit Desinfektionsmitteln, Besucher müssen Mundschutz tragen, den sie am Tisch abnehmen können. Die haben wir in ausreichendem Abstand gestellt“, sagt Koch.

Es gibt einen Strand und Kaffee und Kuchen

Damit richtiges Urlaubsgefühl aufkommt, hat er einen ganzen Sattelzug voll mit satten 29 Tonnen Sand geordert und einen kleinen, aber feinen Strand daraus gezaubert. Liegen vervollständigen das entspannte Ambiente. „Nun muss nur noch das Wetter stimmen“, sagt Koch, der darauf hofft, dass sein Biergarten den Nerv der Uetzer trifft. Nachmittags will er zusätzlich zu Bier und Softgetränken auch Kaffee und Kuchen anbieten. Wem der Sinn nach einem herzhaften Imbiss steht, hat die Wahl zwischen Bratwurst und Bratcurry, Pommes Frites, Flammkuchen, Hamburgern und Cheeseburgern.

Koch geht am Freitag mit seiner Mutter und zwei weiteren Mitarbeitern im Service an den Start. „Für den Fall, dass der Laden brummt, stehen aber weitere Servicekräfte auf Abruf bereit“, ist er auf einen Gästeansturm gut vorbereitet. „Wenn die 188 in Kürze wieder freigegeben ist, ist der Platz ideal zu erreichen“, sagt er. Parkmöglichkeiten gebe es auch auf dem Schützenplatz. „Und die Busse halten auch direkt vor der Tür.“

Von Sandra Köhler