Uetze

Damit die Schüler in Uetze so richtig in Ferienstimmung kommen, steigen in der Gemeinde am Mittwoch 3. Juli, ab 15 Uhr gleich zwei School’s Out Partys: eine im Hänigser Freibad und erstmals eine coole Beachparty am Irenensee. Für Letztere gibt es keine Altersbegrenzung. „Die ist für alle, auch für Omas und Opas“, sagt Katja Woitzek aus dem Team Jugend der Gemeinde, das die Irenensee-Sause gemeinsam mit den Schülern des Schulzentrums Uetze vorbereitet hat. Willkommen sind auch Schüler aus Burgdorf, wo es keine Party zum Ferienstart gibt.