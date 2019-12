Feiern und helfen – Adventsmarkt in Dedenhausen verbindet beides

Dedenhausen

Auf dem Festplatz unter den mächtigen Eichen des Uetzer Ortsteils lädt am Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr ein weihnachtlich geschmücktes Budendorf zum Bummeln ein. Vorbereitet haben den Dedenhausener Weihnachtsmarkt die Sportgruppe des MTV, die Zukunftswerkstatt – und viele kreative Bürger. Denn alles, was an den Ständen angeboten wird, ist Handarbeit, gefertigt in privaten Haushalten in Dedenhausen und den Nachbardörfern.

Das Angebot an Nützlichem und Schönem ist groß: Mützen, Socken Kosmetik, Schmuck, Karten, Geschenkboxen, Weihnachtsstollen, Marmelade, Honig, Liköre, Gemälde, Kerzen, Vogelhäuser, Decken, Kissen, Patchwork, Körnerkissen, Taschen. Zudem können Eltern auf dem Markt besondere Kleinkind-Mitwachshosen kaufen.

Erster Nachhaltigkeitskalender wird angeboten

Verkauft wird auch der Kalender 2020, den die Dedenhausener Zukunftswerkstatt zum Thema Nachhaltigkeit erstellt hat. Das Besondere: Auf jedem Kalenderblatt stehen Tipps, wie der Alltag klima- und umweltfreundlicher gestaltet werden kann.

Kein Markt in der Adventszeit ohne kulinarische Leckereien: In Dedenhausen gibt es an den Ständen sowohl Deftiges wie Bratwurst, Schinkengriller, Sauerkraut und vegetarische Suppe als auch Süßes – dazu zählen Crêpes, Kuchen und Torten – sowie eine große Auswahl an warmen und kalten Getränken.

Uetzes Sozialfonds stellt sich vor

Auf dem Weihnachtsmarkt können die Besucher zudem Lose für eine Tombola kaufen. Verlost werden die Preise, die alle gestiftet wurden, um 19 Uhr. Der Erlös aus dem Losverkauf wird wie immer gespendet. „Dieses Mal wollen wir mit dem Geld einen Anteil an der Kneipe erwerben, und ein Teil geht an ein Kinderhospiz“, kündigt Nicole Wildhagen vom Organisationsteam an. Für einen guten Zweck werden außerdem Meisenknödel verkauft. Der Sozialfonds Uetze – er hilft Kindern aus benachteiligten Familien in der Gemeinde – wird auf dem Markt sich und seine Arbeit vorstellen.

Weihnachtsmann kommt um 18 Uhr

Um 17 Uhr werden am offenen Feuer auf dem Weihnachtsmarkt gemeinsam Winter- und Adventslieder gesungen. Für 18 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt, er will kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Darüber hinaus wartet auf die Jungen und Mädchen eine Pferdekutsche, mit der sie durchs Dorf gefahren werden. Sie können Stockbrot backen und an einem Basteltisch ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Von Anette Wulf-Dettmer