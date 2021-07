Hänigsen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei Uetze gegen drei Jugendliche aus der Gemeinde: Sie sollen am Sonnabend zwischen 18.45 und 19 Uhr einen 17-Jährigen mit Schlägen so malträtiert haben, dass das Opfer unter anderem eine Platzwunde am Kopf erlitten hat.

Der 17 Jahre alte Uetzer war nach Aussage einer Polizeisprecherin mit seiner Freundin, die aus Hänigsen stammt, im Bus von Uetze nach Hänigsen unterwegs. Mit ihnen fuhr auch ein 15-Jähriger aus Uetze im Bus. Er kontaktierte den bisherigen Ermittlungen zufolge die Freundin des Opfers via Snapchat und wollte auf diese Weise den Wohnort des 17-Jährigen herausfinden. Derzeit laufen die Ermittlungen, ob die Jugendlichen sich schon länger kennen, wie die Sprecherin sagte. Fest steht bislang, dass alle Drei an der Haltestelle Am Pappaul ausstiegen.

Opfer muss im Krankenhaus behandelt werden

Anschließend lockte der 15-Jährige den Uetzer unter einem Vorwand auf das Gelände an der Kirche, dort hatten sich bereits zwei Freunde des 15-Jährigen postiert und warteten auf den 17-Jährigen. Der bemerkte die Situation, wollte sich der Auseinandersetzung entziehen und weggehen, als mindestens zwei der drei Angreifer ihn unvermittelt mit Faustschlägen am Hinterkopf attackierten.

Schlimmeres verhinderte die Freundin des Opfers, die dazwischen gehen wollte, und eine Autofahrerin. Sie hatte die Situation beim Vorbeifahren erfasst, angehalten und die Angreifer angeschrien, sodass diese flüchteten. Das Opfer musste im Krankenhaus wegen einer Platzwunde am Hinterkopf und einer blutenden Wunde im Nasenbereich behandelt werden.

Zwei der drei Täter kennt die Polizei, weil Zeugen ihre Namen nennen konnten. Weil die drei Jugendlichen gemeinschaftlich handelten, leitete die Polizei gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Von Antje Bismark