Hänigsen

Laminierte Schilder mit einer roten Lok und der Unterzeile „Ferienspaß“ führen an diesem Sonnabend die Besucher zum Gelände des Kalibahn-Vereins Niedersachsen-Riedel in Uetze-Hänigsen – und damit direkt zum bunten Ferienprogramm, das Vereinschef Achim Leiner und sein Team organisiert hatten.

Achim Leiner liegt der Ferienspaß am Herzen: „Für mich ist es wichtig, dass die Kinder einen schönen Tag verleben können.“ Die jungen Besucher konnten an diesem Tag mit der Draisine und dem Schienenbus fahren, mit dem Elektrokarren eine Rundfahrt über das Vereinsgelände unternehmen oder auf der Hüpfburg toben.

Kalibahner-Nachwuchs hilft bei Aktionstag

Till ist ein wahrer Eisenbahnfan. Seit einem knappen Jahr ist der Zwölfjährige Mitglied bei den Kalibahnern. In den Sommerferien war er schon mit seiner Familie an der Ostsee und zudem geht es noch zu den Großeltern nach Berlin. Am Sonnabend aber freute er sich, beim Ferientag mithelfen zu können. Besonders stolz war er, dass er die Gäste mit dem Elektrokarren „Fridolin“ über das Vereinsgelände chauffieren durfte. Um die Erlaubnis zu bekommen, „Fridolin“ zu fahren, musste er vorher extra eine Prüfung ablegen.

Normalerweise können auf dem Elektrokarren zehn Personen befördert werden, wegen der Corona-Beschränkungen an diesem Tag nur vier. Malte ist der Sohn eines weiteren Vereinsmitglieds, er begleitete Till auf den Fahrten mit „Fridolin“. Außerdem knipsten die beiden Jungs voller Eifer die Fahrkarten für eine Fahrt mit der Draisine ab.

Eltern strampeln und Kinder genießen

Martin und Sandra Schick waren mit ihren Kindern Maximilian, Konstantin und Julian nicht zum ersten Mal beim Kalibahn-Verein. „Die Eltern strampeln und die Kinder genießen“, stellte Martin Schick schmunzelnd fest. Trotzdem: Die Fahrt mit der Fahrraddraisine durch die Landschaft gefiel allen sehr gut. Eigentlich wollten die Fünf nach Österreich reisen, aufgrund der Corona-Pandemie haben sie sich aber dagegen entschieden und unternehmen stattdessen viele Ausflüge.

Auch Emelie und Torge haben sich mit ihrem Vater Björn Bünsow zum Ferienspaß aufgemacht. Ihr Familienurlaub musste leider auch ausfallen, dafür nimmt Emelie jetzt die regionalen Ferienangebote wahr. Bei der Fahrt mit der Draisine hatte die Neunjährige sichtlich Spaß. Hierbei trat sie sogar selbst in die Pedalen. Diese Entscheidung quittierte sie lachend mit dem Satz: „Es war toll, aber auch anstrengend.“ Das lag gewiss auch an den extrem hohen Temperaturen. Die Hitze machte Anne Ehlbeck vom Organisationsteam dann auch verantwortlich dafür, dass nur wenige Besucher kamen. „Denn bei anderen Veranstaltungen, wie dem Entdeckertag, rennen uns die Leute die Hütte ein.“

Von Elsa Scholz