Die Siedlergemeinschaft Hänigsen ist in die Jahre gekommen. Der Mitgliederschwund macht ihr zu schaffen, das einst auf Gemeinschaft angelegte Vereinsleben ist längst Geschichte. Einzige Konstante ist die Familie Pries – noch: Heinrich (83) steht der Siedlergemeinschaft seit 1979 vor, seine Frau Renate (78) assistiert ihm seit 26 Jahren als Schriftführerin, Tochter Claudia Zubeil (57) besorgt die Kasse. Zusammen bringen es die drei Familienmitglieder auf 253 Lebensjahre, von denen sie inzwischen 92 Jahre verschiedene Vorstandsämter bei den Siedlern bekleiden. Wenn Heinrich Pries, wie er in der jüngsten Jahresversammlung ankündigte, kommendes Jahr nicht mehr antritt, wäre es wohl das Aus.

Korrekt lautet der Vereinsname Siedlergemeinschaft Hänigsen im Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V.. Der Verein bietet Sicherheiten. Für 45 Euro Jahresbeitrag erhält jeder eine Bauherrenhaftpflichtversicherung, eine Grundstücks- und Gebäudehaftpflichtversicherung und eine Rechtsschutzversicherung für Grundstücksangelegenheiten. Beim Rechtsschutz sind 400 Euro Eigenbeteiligung fällig pro Fall. Das wurde eingeführt, weil die selbstbewussten Siedler allzu häufig vor Gericht zogen, um auf ihr Recht zu pochen.

Verein bildete das Dach über den Köpfen der Siedler

Auch eine Mitgliederzeitung findet jeder Siedler einmal im Monat in seinem Briefkasten. „Familienheim und Garten“ heißt das Magazin, in dem sich Tipps zum Heizen finden. Außerdem bietet der Landesverband verschiedene Dienstleistungen an: angefangen bei einer Rechts- über eine Bau- bis hin zur Finanzierungsberatung.

88 Hänigser gehören der am 30. März 1952 gegründeten Siedlergemeinschaft heute noch an. Sie sind die letzten der einstigen Siedler, die sich im Westen des Dorfes zwischen Berliner Platz und Windmühle niederließen, um sich in den Nachkriegsjahren auf mehr als 1000 Quadratmeter großen Grundstücken möglichst selbst zu versorgen. Das jedenfalls sei der ursprüngliche Siedlungsgedanke gewesen, sagt Heinrich Pries. Der Verein sei wie eine Art Dach über den Köpfen der Siedler gewesen. Man habe gemeinsam Torfmull für den Garten eingekauft und sich den erzielten Preisvorteil ebenso geteilt wie Gartengeräte.

Seit 1983, als es begann, bergab zu gehen, notiert Heinrich Pries Jahr für Jahr akkurat den Mitgliederstand. Damals seien es noch 163 gewesen, entnimmt er seiner Liste. Dass 60 bis 70 Mitglieder zur Jahresversammlung kamen, sei normal gewesen. Zur jüngsten Mitgliederversammlung in der Gaststätte Zum Adler am Sportplatz Mitte Februar fanden sich noch 27 ein. Fünf Verstorbener galt es zu gedenken, sechs Ehrungen vorzunehmen: Edelgard und Helmut Pätsch bekamen einen Blumenstrauß und eine gerahmte Urkunde für 60 Jahre Mitgliedschaft.

Die Gemeinschaft lebte einst von gemeinsamen Aktivitäten

Früher kamen die Mitglieder nicht nur in den Versammlungen zusammen. Der Verein, der heute allenfalls noch ein Zusammenschluss von Versicherungsnehmern ist, bot allerhand Aktivitäten an. „Was haben wir früher für tolle Siedlerbälle gefeiert. In Immensen, in Uetze und in Dollbergen. Ach, was das schön!“, schwelgt Renate Pries in Erinnerungen. Auch unvergessene Busfahrten nach Österreich habe man unternommen. Diese Reisen hätten alle zusammengeschweißt – „wie eine Familie“.

Übrig geblieben ist Familie Pries, die die Reisen 24 Jahre lang organisierte. Nur einmal gab es Streit auf einer Fahrt. Daraufhin ging der Vorstand auseinander. Das war 1979. Heinrich Pries ließ sich in die Pflicht nehmen und übernahm den Vorsitz, nachdem er bereits sechs Jahre lang als Schriftführer fungiert hatte. Das Amt wurde er nicht wieder los. Niemand außer ihm wolle den Posten, sagt er. Aber nächstes Jahr sei Schluss, setzt er hinzu. Er habe gesundheitliche Probleme. „Das sagt er jedes Jahr“, kommentiert seine Frau trocken.

Auch Tochter Claudia Zubeil, die seit 2003 im Vorstand mitwirkt, blickt skeptisch zu ihrem Vater hinüber. Sollte ihr Vater die Ankündigung allerdings wahr machen und abtreten, sieht sie nur zwei Möglichkeiten: Entweder die verbliebenen Mitglieder schlössen sich dann dem Landesverband an oder aber einer Siedlergemeinschaft in der Nachbarschaft. Solche gebe es noch in Uetze, Dollbergen, in Immensen und sogar drei in Burgdorf.

