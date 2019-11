Darum ist das Fahrrad in Eltze eingestrickt

Eltze/Uetze

Das Fahrrad, das an der Plockhorster Straße in Eltze vor dem Sportplatz steht, können vorbeifahrende Autofahrer nicht übersehen. Es ist ein Farbtupfer in der Landschaft. Es fällt ins Auge, weil es mit Wolle unterschiedlicher Farben umhäkelt ist. „Das ist Brigitte Ulbrichs und Sigrid Hartmanns Arbeit“, sagt Ortrud Sander, Vorsitzende der Ideenwerkstatt.

Die Idee dazu sei in der Runde entstanden, berichtet Sander. Damit will die Gruppe, die die Lebens- und Wohnqualität in Eltze verbessern will und sich inzwischen als Verein konstituiert hat, auswärtige Autofahrer auf den Grünen Weg aufmerksam machen. 2017 hat die Ideenwerkstatt den rund acht Kilometer langen Rundwanderweg mit 14 Tafeln neu ausgeschildert, auf denen Informationen zu Landschaft, Landwirtschaft, Natur und Geschichte stehen.

Rundweg kreuzt die Plockhorster Straße

Sie hat das Fahrrad aufgestellt, als sie kürzlich die Vereinsgründung im Sportheim gefeiert hat. Für den Standort sprechen zwei Gründe: Am Sportplatz können Auswärtige ihr Auto parken. Außerdem kreuzt dort der Grüne Weg die Plockhorster Straße, die eine Kreisstraße ist. Weil dort keine Informationstafel steht, hat die Ideenwerkstatt über dem Fahrrad einen Wegweiser angebracht, der in beide Richtungen des Rundwegs zeigt. Einen zweiten umhäkelten Drahtesel will der Verein in Kürze am Dorfeingang aus Richtung Uetze/Benrode platzieren.

Eltze wird sich im nächsten Jahr an dem Kulturfestival „mUETZE – Neun Dörfer voller Leben“ beteiligen, das an drei Wochenende im Juni und im Juli in der Gemeinde Uetze stattfinden soll. „Wir wollen den Abschnitt des Grünen Wegs vom Erse-Steg in der Nähe der Bornstraße bis zum Schützenheim an der Welle in den Mittelpunkt stellen“, kündigt Sander an. Sieben örtliche Vereine sowie die Kita, der Waldkindergarten und die Kirchengemeinde planen für den 4. Juli 2020 Aktionen entlang des Teilstücks. Die Ideenwerkstatt werde die Koordination übernehmen, sagt Sander.

Förderung bei der Region Hannover beantragt

Die private Arbeitsgemeinschaft, die das Kulturfestival vorbereitet, hat inzwischen bei der Kulturförderung der Region Hannover einen Zuschussantrag in Höhe von fast 10.000 Euro gestellt. Außerdem will sie, dass die Gemeinde Uetze die Schirmherrschaft für die mehrtägige Veranstaltung übernimmt. Falls der Rat zustimmt, kann die Verwaltung Spendenbescheinigungen ausstellen. Sie würde dann auch das Geld verwalten. Außer der beantragten Förderung bei der Region und Spenden sollen der Verkauf von Eintrittskarten und Zuschüsse der Ortsräte die Kosten decken.

