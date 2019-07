Altmerdingsen

Aus einem Geräteschuppen am Krätzer Winkel in Altmerdingsen haben Unbekannte ein schwarzes Herrensportrad der Marke Stevens gestohlen. Der 57-jährige Eigentümer aus Uetze meldete den Diebtahl bei der Polizei. Gestohlen wurde das Rad bereits am Sonnabend, 13. Juli, im Zeitraum von 18 bis 22 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Uetze unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Sandra Köhler