Uetze

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet am Montag, 6. Januar, eine Außensprechstunde in Uetze an. Mitarbeiter informieren Interessierte von 14 bis 16 Uhr im Familienhaus, Bodestraße 11. In der Sprechstunde können sich Pflegebedürftige etwa über Finanzierungsmöglichkeiten bei einem senioren- oder behindertengerechten Umbau informieren, Fragen zu den Leistungen der Pflegeversicherung stellen und Unterstützung bei Anträgen erhalten.

Zusätzlich öffnet der Senioren- und Pflegestützpunkt im Burgdorfer Rathaus 1, Hannoversche Neustadt 53, werktags von 8.15 bis 12 Uhr sowie zusätzlich montags von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Die Mitarbeiter nehmen Anrufe unter Telefon (05 11) 70 02 01 16 entgegen.

Von Antje Bismark