Exotische Schlange bleibt verschwunden

Von der Schlange, die eine Kundin und ihr Vater sowie ein Angestellter des Uetzer Motorradhändlers Voiges am Mittwoch im Verkaufsraum auf einer Maschine entdeckt hatten, fehlt nach wie vor jede Spur. Am Mittwoch war die Suche nach dem Tier, das möglicherweise zusammen mit dem Motorrad aus Indonesien geliefert worden war, gegen Abend erfolglos abgebrochen worden.

Aus Sicherheitsgründen packten Helmut Voiges und seine Mitarbeiter die Maschine über Nacht in Folie ein. Zuvor war das Fahrzeug gemeinsam mit der Feuerwehr auseinandergebaut worden, in der Hoffnung, die Schlange zu finden. Am Donnerstag ging die Suche weiter. Dafür wurde das Motorrad angelassen. Das Kalkül: Der Lärm, die Hitze und die Vibration werden die Schlange aus ihrem Versteck, das Voiges im Rahmen der Maschine vermutet, verscheuchen. Doch die Aktion war nicht von Erfolg gekrönt.

Keine Mangroven-Nachtbaum-Natter

Auch bei der erneuten Suche in Werkstatt und Verkaufsraum wurde die Schlange nicht gesichtet. Allerdings handelt es sich bei dem Tier offenbar nicht wie vermutet um eine Mangroven-Nachtbaum-Natter, die in Südostasien heimisch ist. Die Kundin hat sich nach der Berichterstattung in der HAZ gemeldet und erklärt, dass die Schlange auf dem Motorrad nicht wie diese Natter ausgesehen habe.

Von Anette Wulf-Dettmer