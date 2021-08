Uetze

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend von einem Exhibitionisten belästigt wurden. Nach Aussage einer Polizeisprecherin kehrte ein Ehepaar aus Uetze gegen 21 Uhr von einer Fahrradtour zurück. Auf der Dedenhäuser Straße – im Bereich des Friedhofs – bemerkte die 54-jährige Frau am Wegesrand einen Mann, der lediglich mit einem roten T-Shirt bekleidet war und augenscheinlich masturbierte. Die Frau forderte den Mann lautstark auf, das zu unterlassen. Daraufhin duckte sich der Mann in die Hocke, gab die Zeugin anschließend zu Protokoll.

Das Paar radelte nach dem Vorfall nach Hause und informierte von dort aus später die Polizei. Die Ermittler suchten daraufhin den Bereich rund um den Friedhof ab, konnten den Mann aber nicht mehr antreffen. Nach Angaben des Ehepaares war der Mann etwa 30 bis 45 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte eine stämmige Gestalt. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen am Freitag im Bereich des Friedhofs aufgefallen sind, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark