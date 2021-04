Uetze

„Wir werden in den evangelisch-lutherischen Gemeinden Uetze-Katensen, Dollbergen-Schwüblingsen und Hänigsen-Obershagen keine Präsenzgottesdienste, auch nicht im Freien, feiern“, sagt Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre aus Obershagen. „Wir konzentrieren uns zurzeit auf die Konfirmationen.“

Seit Mitte April werden die Konfirmanden in der St.-Petri-Kirche in Hänigsen zu zweit oder dritt und in der Johannes-der-Täufer-Kirche in Uetze in kleinen Gruppen eingesegnet. In der großen Uetzer Kirche finden die Konfirmationsgottesdienste auch für die Jugendliche aus Dollbergen und Schwüblingsen statt.

Open-Air-Gottesdienst an Himmelfahrt?

Wie lange die Kirchengemeinden auf die Präsenzgottesdienste verzichten wollen, kann Pastor von Stuckrad-Barre nicht sagen. „Wir wollen auf Sicht fliegen.“ Die Pastoren werden deshalb wieder Videoangebote auf Youtube machen. Den entsprechenden Link stellen die Kirchengemeinden auf ihre Internetseiten. Wenn die Inzidenzzahlen sinken, werde sicher wieder gemeinsam Gottesdienst gefeiert, erklärt der Obershagener Pastor. Im vergangenen Jahr sammelten die Kirchengemeinden durchweg positive Erfahrungen mit Open-Air-Andachten. „Wenn es möglich ist, soll am 13. Mai der Himmelfahrtsgottesdienst wie jedes Jahr im Freien gefeiert werden“, sagt der Pastor. So sei es bisher geplant.

Die Kirchengemeinde Eltze-Dedenhausen, die zum Kirchenkreis Peine gehört, bietet am Sonntag, 2. Mai, eine „Andacht zum Mitnehmen“ an, abzuholen vor den Gebäuden der Kirchengemeinde.

Hier werden Gottesdienste in Gemeinschaft gefeiert

Die katholische Gemeinde und die Freikirchen feiern hingegen Präsenzgottesdienste. In der St.-Matthias-Kirche an der Marienstraße in Uetze kommen Gläubige am Sonntag, 2. Mai, um 9 Uhr zusammen. Gottesdienst in der Freien evangelischen Gemeinde Uetze ist am Sonntag um 10 Uhr. Die Adventgemeinde Uetze feiert am Sonnabend, 1. Mai, ab 9.30 Uhr Gottesdienst für Kinder und um 10.30 Uhr für Erwachsene. Die Neuapostolische Gemeinde Uetze lädt für Sonntag, 10 Uhr, und für Mittwoch, 5. Mai, 19.30 Uhr, in ihre Räume ein.

Von Anette Wulf-Dettmer