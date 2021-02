Dedenhausen

Wenn es um das Pflanzen der Frühkartoffeln geht, dann hat der landwirtschaftliche Betrieb Gellermann in Uetze-Dedenhausen meist die Nase vorn. Bernd und Hendrik Gellermann sind die ersten, die die Knollen in die Erde bringen – nicht nur in Niedersachsen, sondern vermutlich auch bundesweit. Obwohl der Frühling weder kalendarisch noch meteorologisch begonnen hat, haben sie am Sonntag die ersten vier Hektar bestellt.

Zwar sind auf dem Feld viele Geräte im Einsatz, trotzdem ist das Pflanzen der Frühkartoffeln bei den Gellermanns mit viel Handarbeit verbunden. So werden die Knollen einzeln mit der Hand in die Pflanzmaschine gelegt, damit die Keime, die die Kartoffeln im Vorkeimhaus gebildet haben, nicht beschädigt werden. Auch der Verlegen der Rohre für die Frostschutzberegnung und schließlich das Abdecken der Pflanzreihen mit Folien geht nicht ohne Handarbeit.

Deshalb ist der Betrieb auf Saisonarbeitskräfte angewiesen. Sechs polnische Mitarbeiter sind auf dem Hof zurzeit im Einsatz. Landwirtschaftliche Arbeitskräfte aus Polen auf die Betriebe in Deutschland zu holen, sei in diesem Frühjahr einfacher als im vergangenen Jahr, als wegen der Corona-Pandemie die Grenzen geschlossen waren, sagt Hendrik Gellermann. 2020 mussten die Landwirte Anträge an die Behörden stellen, dass ihre Saisonkräfte überhaupt kommen durften.

Landwirte mieten Wohnungen für ihre Saisonkräfte

„Unsere Mitarbeiter müssen uns einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist“, sagt Gellermann junior. „Darüber hinaus haben wir sie in drei Haushalte aufgeteilt. Eine Wohnung befindet sich auf dem Hof, zwei weitere haben wir für sie gemietet.“ Auch während der Feldarbeiten treffen die Mitglieder der einzelnen Haushalte nicht aufeinander. So wohnen die, die auf der Kartoffelpflanzmaschine sitzen, zusammen, und die Folienleger haben ihre eigenen Wohngemeinschaft. „Nicht, dass es nachher wie bei den Schlachtbetrieben ist“, sagt Gellermann senior. Außerdem müssen alle auch bei der Feldarbeit OP-Masken, die der Betrieb stellt, tragen.

Mitarbeiter bestücken die Pflanzmaschine mit den Kisten, in denen sich die vorgekeimten Kartoffeln befinden. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Bis Ende März sollen 85 Hektar bestellt sein

Die Saisonarbeitskräfte werden vorerst bis Ende März/Anfang April bleiben – solange wie das Kartoffelpflanzen dauert. Zwischen 85 und 90 Hektar wollen Bernd und Hendrik Gellermann mit frühen und späteren Sorten bestellen. Zurzeit ist frühe Sorte Annabelle dran. Damit die Kartoffeln sich nach dem Pflanzen schnell entwickeln, werden sie Anfang November in das sogenannte Vorkeimhaus gebracht. „Immer 12 Kilo pro Kiste“, erklärt Bernd Gellermann, „Anfang Januar wird angeheizt, sodass 15 Grad Wärme im Keimhaus herrschen. Gleichzeitig brauchen die Kartoffeln viel Licht, damit sie grüne Keime bilden.“

So sieht eine gut gekeimte Kartoffel aus: An den weißen Trieben, den Stolen, bilden sich die neuen Kartoffeln. An den grün-violett gefärbten Trieben sind sogar schon die ersten grünen Blättchen zu erkennen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Sobald die Kartoffeln in der Erde liegen, werden die Reihen zu Dämmen aufgehäufelt – mithilfe eines speziellen Geräts, das hinter einem Trecker hängt. Nächster Arbeitsgang ist dann das Spritzen eines Herbizids, damit keine Wildkräuter auflaufen. Danach wird die Folie verlegt, die sozusagen die Wärme des Tages für die kühlen Nachtstunden konserviert. „Die Temperatur unter der Folie ist ungefähr zehn Grad höher als die Außentemperatur“, erläutert Bernd Gellermann. „An sonnigen Frühlingstagen steigt die Temperatur unter der Folie bis auf 25 Grad, das ist wie in einer warmen Stube.“

Auf dem Acker an der Straße zwischen Dedenhausen und Uetze wird nur eine Lochfolie verlegt. „Aber wir haben ungünstigere Standorte, wo schneller Bodenfrost auftritt. Dort legen wir zusätzlich eine Vliesfolie aus“, erklärt Hendrik Gellermann. Schließlich werden noch einfache Stahlrohre, die teilweise älter als 40 Jahre sind, für die Frostschutzberegnung zwischen den Kartoffeldämmen verlegt. Es gab bereits Jahre, in denen die Beregnung unerlässlich war, um die Pflanzen vor dem Erfrieren zu bewahren.

Ernten wollen die Gellermanns ihre ersten Frühkartoffeln am 10. Mai – wenn alles gut geht. „Letztes Jahr konnten wir die erste Reihe schon am 1. Mai roden“, erinnert sich Bernd Gellermann. Entscheidend für den Erntebeginn sei die Größe und die Fleischfarbe – „sie sollte gelblich sein“ – der Kartoffeln.

Von Anette Wulf-Dettmer