Hänigsen

Der Hänigser Ortsrat trifft sich am Mittwoch, 23. Juni, um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Aula der örtlichen Grundschule. Im Mittelpunkt der Beratungen steht die Aufstellung des Bebauungsplans Bockwindmühle. Das Ziel ist es, eine ehemals landwirtschaftlich genutzte Fläche zwischen Mühlenweg, Allensteiner und Liegnitzer Straße als Bauland zur Verfügung zu stellen. Der Bebauungsplan sieht vor, dass dort sowohl Wohnhäuser als auch Wohnraum für Senioren oder eine Kita gebaut werden können.

Zudem diskutiert der Ortsrat über einen Zuschuss aus seinen Mitteln für die Sanierung des Gedenksteins des Grubenunglücks, das sich vor 75 Jahren ereignete. Weiteres Thema sind mögliche Auswirkungen der Teuf- und Produktionshalde in Hänigsen-Riedel auf die Umwelt. Dazu gibt es Informationen der Region Hannover, des Landesbergbauamts und des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.

Die Sitzung beginnt mit der Einwohnerfragestunde. Besucher müssen sich jedoch vorher einen Platz in der Aula reservieren – maximal 20 gibt es. Das können sie Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter den Telefonnummern (05173) 970116 und (05173) 970128 oder zu jeder Tageszeit per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de. Die Gemeinde macht darauf aufmerksam, dass auf dem Schulgelände nach wie vor Masken zu tragen sind. Am Sitzplatz kann diese abgenommen werden.

