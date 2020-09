Uetze

Drei neue Windräder in Uetze speisen seit Freitag Strom ins Netz. Sie stehen zwischen Dollbergen und Uetze östlich der Landesstraße 387. Betreiber ist das Unternehmen EWE aus Oldenburg. Die drei Anlagen des niedersächsischen Herstellers Enercon haben eine Gesamthöhe von 180 Metern – 122 Meter hohe Türme und 58 Meter lange Rotorblätter – und eine Nennleistung von je drei Megawatt und können rechnerisch den Strombedarf von rund 7000 Vierpersonenhaushalten decken.

Im August 2019 begannen die Bauarbeiten in dem kleinen Windpark mit der Anlage der Infrastruktur – Wege und Stromleitungen – und dem Ausheben der Baugruben für die drei Windräder. Anfang dieses Jahres wurden die Turmelemente aus Beton geliefert und montiert. „Der Zeitplan konnte trotz der Corona-Pandemie eingehalten werden“, sagt Volker Diebels, Pressesprecher der EWE. Der Bau des Parks hat einen kleinen zweistelligen Millionenbetrag gekostet. Der Abstand zum südlichen Ortsrand beträgt 1000 Meter.

Jagdrevier für den Rotmilan angelegt

Als Ausgleichsmaßnahme für den Windpark seien fünf Hektar Ackerland zu extensivem Grünland umgewandelt und Brachflächen für Feldlerchen und Wachteln angelegt worden, berichtet Diebels. Zudem wurden fast zehn Hektar so gestaltet, dass der Rotmilan abseits des Windparks ein ansprechendes Jagdrevier vorfindet.

Gebaut wurden die Windenergieanlagen (WEA) unter der Regie der Turbowind Energie GmbH, einem Tochterunternehmen der EWE. Der EWE-Konzern ist eine Aktiengesellschaft und überwiegend in kommunaler Hand. Mit mehr als 8800 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro in 2019 gehört EWE zu den großen Energieunternehmen in Deutschland. Zu seinen Geschäftsfeldern gehören auch Telekommunikation und Informationstechnologie.

Aktuell erzeugen in Uetze 37 Windräder Strom

Die Gemeinde Uetze ist eine der wenigen Kommunen, in denen in den vergangenen zwei, drei Jahren überhaupt neue Windräder gebaut wurden. Im aktuellen Jahr sind bundesweit laut Bundesverband Windenergie bislang (Stand 10. September) 247 Onshore-WEA mit einer Nennleistung von insgesamt 796 Megawatt ans Netz gegangen. Im selben Zeitraum wurden 92 alte Anlagen (102 Megawatt) stillgelegt. In Niedersachsen wurden 2020 bislang 18 neue Windräder in Betrieb genommen, darunter die drei in Uetze.

Mit den drei Rädern im EWE-Park produzieren im Gemeindegebiet derzeit 37 Windenergieanlagen Strom. Wenn die Nordex-Anlagen im Windpark Immenberg westlich der L 387 zwischen Uetze und Dollbergen Mitte 2021 ans Netz gehen und auch die fünf Räder im Norden Uetzes ihren Betrieb aufnehmen, „dann haben wir 50 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 91 Megawatt“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz. Mit dieser Leistung können rein rechnerisch rund 50.000 Haushalte ihren Strombedarf decken. Damit baut Uetze seinen Position als Kraftwerk der Region Hannover weiter aus. Denn in der Gemeinde selbst gibt es nur rund 9500 Haushalte.

Von Anette Wulf-Dettmer