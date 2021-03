Eltze

Ein 32-jähriger Mann war am Donnerstag um 22.15 Uhr in seiner Garage am Warmser Weg in Uetze-Eltze beschäftigt, als er schussähnliche Geräusche hörte. Als er daraufhin nachschaute, sah er zwar niemanden, entdeckte aber drei Einkerbungen an der Garagentür. Er alarmierte die Polizei. Diese fand sogar vier Beschädigungen an der Tür und konnte zudem ein verschossenes Diaboloprojektil für eine Druckluftwaffe sicherstellen. Die Ermittlungen dauerten derzeit noch an, erklärte eine Polizeisprecherin. „Das Projektil wird kriminaltechnisch untersucht.“

Zeugen, denen eine Person in der Nähe des Tatorts aufgefallen ist, können sich bei der Polizei in Uetze unter Telefon (05173) 92 54 30 melden.

Von Anette Wulf-Dettmer