Die Gemeinde Uetze wird das neue Feuerwehrhaus in Eltze wohl in der Nähe des Sportplatzes errichten. Der Planungsausschuss des Uetzer Rats favorisiert wie der Ortsrat die unbebaute Fläche nördlich der Plockhorster Straße zwischen der Sportanlage und der Wohnbebauung als Standort für den Neubau. Das ist auch der Wunsch der Ortsfeuerwehr und der Gemeindeverwaltung.

„Wo genau soll das Feuerwehrhaus gebaut werden?“, fragte Georg Beu (Grüne). „Wir sind bisher davon ausgegangen, möglichst weit nach Osten zu gehen“, antwortete Jan Schultz, Leiter des Teams Ordnung und Verkehr. Östlich der freien Fläche liegt der Sportplatz.

Für die gesamte Fläche gibt es noch kein Konzept

Thordies Hanisch (SPD) kritisierte, dass die Verwaltung bisher noch keine Gespräche mit dem Eigentümer der Fläche geführt habe. Zudem vermisst sie ein Gesamtkonzept für eine Bebauung. Bürgermeister Werner Backeberg (SPD) sprach sich jedoch dafür aus, erst nach der Festlegung des Standorts ein Konzept für eine Wohnbebauung aufzustellen.

Er erinnerte daran, dass vor Jahren eine ähnliche Situation in Dollbergen wie jetzt in Eltze bestanden habe. Dort habe man nach langer Suche zunächst den Standort für das neue Gerätehaus festgelegt. Danach habe die Gemeinde den Grundstücksbesitzer für einen Verkauf gewinnen können, indem man ihm angeboten habe, die angrenzende Fläche zu Bauland zu machen. Backeberg: „Dieses Vorgehen sollte man auch in Eltze in Betracht ziehen.“

Die Zustimmung des Rats zum Standort an der Plockhorster Straße dürfte nach dem Votum des Planungsausschusses nur noch eine Formalität sein.

Friedrich-Wilhelm Schiller