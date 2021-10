Eltze

Zu einem Dorfrundgang zu ausgewählten Stationen, die sich mit der Eltzer Dorfgeschichte beschäftigen, lädt die Ideenwerkstatt des Dorfes in Kooperation mit dem Heimatverein alle Interessierten für Sonnabend, 16. Oktober, ein. „Geschichte und Geschichten“ lautet das Motto des Spaziergangs, zu dem Mitglieder des Heimatvereins Wissenswertes zur Dorfgeschichte, aber sicherlich auch die eine oder andere Anekdote zum Schmunzeln berichten werden.

„Lassen Sie sich überraschen“, sagt Ortrud Sander, Vorsitzende der Ideenwerkstatt, und wirbt um viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Veranstaltung endet am Heimatmuseum an der Breslauer Straße. Es besteht dann auch die Möglichkeit, das Heimatmuseum zu besichtigen.

Der Spaziergang startet um 14 Uhr an der Infotafel an der Peiner Straße/Ecke Am Heerberge. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Antje Bismark