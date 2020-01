Entgegen aller Prognosen: Bevölkerung in der Gemeinde wächst

Uetze

Anders als im Demografiebericht von 2011 vorhergesagt, sinkt Uetzes Einwohnerzahl nicht. Am Jahresende 2019 lebten 20.580 Menschen in der Kommune, das waren immerhin drei mehr als noch Ende 2018.

Nach Auskunft von Gemeindesprecher Andreas Fitz geht die Verwaltung auch für die nächsten Jahre von einem weiteren, wenn auch nur leichten Zuwachs aus. Er verweist darauf, dass die Hannover Region Grundstücksgesellschaft im Frühjahr beginnen will, das große Baugebiet südlich des Birkenwegs in Dollbergen zu erschließen. In der Ortschaft Uetze wird ebenfalls noch in diesem Jahr ein Neubaugebiet auf der Ostseite der Straße Schapers Kamp entstehen. Außerdem sollen die Planungen für weitere Baugrundstücke am westlichen Uetzer Ortsrand vorankommen – jede Menge Platz also für Neubürger.

Infrastruktur muss angepasst werden

„Wichtig ist, dass die Infrastruktur an den Bevölkerungszuwachs angepasst wird“, sagt Fitz. Zum Beispiel müssten weitere Kita-Plätze geschaffen werden. Aktuell gibt es 1313 Betreuungsplätze in Kindertagesstätten (Krippe, Kindergarten und Hort), in der Tagespflege sowie im offenen Ganztagsbereich der Grundschulen. Insbesondere in der Ortschaft Uetze sind die Betreuungsplätze für Kleinkinder knapp. Daher soll dort die Arbeiterwohlfahrt einen Sechs-Gruppen-Kindergarten bauen – am Schapers Kamp.

Zuwanderung wegen günstiger Mieten

Zwei Prognosen des Demografieberichts haben jedoch nach wie vor Gültigkeit. Die Zahl der Ausländer wächst. Und: Es gibt mehr Sterbefälle als Geburten. Im vorigen Jahr starben in der Gemeinde 219 Menschen, 161 Babys wurden geboren. Eine positive Wanderungsbilanz glich dieses Defizit aus. Es zogen 61 Menschen mehr nach Uetze, als Einwohner weggezogen sind. Den Wanderungsgewinn erklärt Fitz unter anderem damit, dass es in der Gemeinde nach wie vor bezahlbaren Wohnraum gibt.

Ausländeranteil liegt bei 6,8 Prozent

Die Zahl der Ausländer in der Gemeinde stieg um 61 auf 1409 Personen. Das entspricht einem Anteil von 6,8 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Er liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von rund 13 Prozent.

7229 Einwohner in der größten Ortschaft

Die Einwohnerzahlen haben sich in den einzelnen Ortschaften unterschiedlich entwickelt. Gewachsen sind Obershagen (plus 30 Einwohner) sowie die beiden größten Ortschaften Uetze (plus 29) und Hänigsen (plus 27). Den Zuwachs in Obershagen führt Fitz auf das große Baugebiet am Mühlenbergsee zurück. „2019 sind da noch Häuser gebaut worden“, sagt Fitz. Uetze und Hänigsen sind nach seiner Meinung als Wohnorte wegen ihrer Größe und Infrastruktur attraktiv. Dort lebten am Jahresende 7229 beziehungsweise 5876 Menschen. In Obershagen hatten am 31. Dezember 1090 Menschen ihr Zuhause.

Einen Bevölkerungsrückgang mussten alle übrigen sechs Ortschaften verkraften. Trotz eines Verlusts von 49 Bewohnern bleibt Dollbergen mit 2224 Einwohnern drittgrößte Ortschaft. Eltze hatte am Jahresende 1366 (minus neun) Einwohner, Dedenhausen 886 (minus drei), Katensen 747 (minus 14), Schwüblingsen 584 (minus drei), Altmerdingsen mit Krätze 578 (minus fünf).

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller