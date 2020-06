Eine Stunde mit Schülersprecher Linos Degenhardt

Uetze

„Wer rumsitzt und die ganze Zeit nichts sagt, kann auch zu Hause bleiben“, sagt Linos Degenhardt. Sein Lebensentwurf sieht genau andersherum aus: Der 14-Jährige ist seit der sechsten Klasse Schülersprecher der Aurelia-Wald-Gesamtschule, seit Anfang dieses Schuljahres beratendes Mitglied im Ausschuss der Gemeinde Uetze für Schule, Sport und Kultur. Außerdem spielt er Schlagzeug im Orchester des Musikvereins Dollbergen und engagiert sich im Sanitätsdienst seiner Schule. „Mein Terminkalender ist normalerweise rappeldickevoll“, sagt der Schwüblingser.

Schon in der fünften Klasse wählte ihn der Schülerrat der Gesamtschule in die Schülervertretung (SV), Ende der sechsten Klasse dann zum Schülersprecher. „Am Anfang kam ich mir manchmal ein bisschen doof vor“, gibt Degenhardt zu, der jetzt in die achte Klasse geht. Mithilfe einer SV-Lehrerin, die die Schülervertretung betreute und unterstützte, habe er sich aber schnell in seinem Amt eingefunden. Auch im Schulausschuss sei er rasch zurechtgekommen – er habe auch vorher schon viel mit der Gemeinde in Kontakt gestanden.

Anzeige

Corona: „Schulleitung hätte uns mehr einbinden können“

Zweiwöchentliche Treffen mit der SV organisieren, Projekte planen, Konflikte lösen, Sitzungen in den Schulgremien und im Schulausschuss besuchen – all diese Aufgaben sind aufgrund der Corona-Pandemie erst mal aus Degenhardts Kalender gestrichen. „Ich vermisse die Arbeit in der SV und im Ausschuss“, sagt der 14-Jährige. Mit Blick auf Corona kritisiert der Schülersprecher, die Leitung der Gesamtschule hätte die SV mehr einbinden können: „Wir haben nur die Infos bekommen, die alle Schüler bekommen haben. Die Schulleitung hätte uns auch mal fragen können, ob wir noch Ideen haben und sie noch etwas anders machen könnte.“

Weitere NP+ Artikel

Die Aurelia-Wald-Gesamtschule unterrichtet ihre Lerngruppen im täglichen Wechsel zu Hause und in der Schule – Linos Degenhardt hätte sich einen wöchentlichen Rhythmus gewünscht. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

„Meinung eigentlich immer berücksichtigt“

Er selbst hätte sich beispielsweise einen wöchentlichen Rhythmus beim Wechsel zwischen Schul- und Heimunterricht gewünscht – derzeit muss er im täglichen Wechsel zu Hause in Schwüblingsen arbeiten und in die Schule fahren. Ansonsten laufe der Unterricht inzwischen aber gut. Auch darüber hinaus scheint der 14-Jährige mit der Zusammenarbeit mit der Schulleitung zufrieden: „Bei wichtigen Entscheidungen wird unsere Meinung eigentlich immer berücksichtigt.“ Er wisse von Schülervertretern anderer Schulen, dass das nicht überall so sei.

Nach Konflikt mit Gymnasium: Schülervertretungen kooperieren jetzt

In der Vergangenheit hat der langanhaltende Streit zwischen Gesamtschule und Gymnasium den Schülersprecher beschäftigt: „Da hat keiner irgendwas richtig gemacht“, sagt Degenhardt rückblickend, „das war schade.“ Schließlich hätten alle Beteiligten eine gute Atmosphäre gewollt. Doch inzwischen habe sich die Stimmung deutlich verbessert. Dazu habe vor allem die kommissarische AWG-Schulleiterin Ria Loosveld beigetragen, lobt der Schülersprecher.

Seitdem die Aurelia-Wald-Gesamtschule neu ans Uetzer Schulzentrum kam, gab es immer wieder Konflikte mit dem Gymnasium – diese scheinen nun beigelegt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Auch die SVs beider Schulen kooperierten nun miteinander: Zum Valentinstag können sich Freunde schulübergreifend Karten schicken, die Schülervertreter kleben für 20 Cent einen Lolli daran und übernehmen die Verteilung. „Das klappt wirklich gut“, freut sich der 14-Jährige. Für das Ende des vergangenen Schuljahrs hatten die Schüler außerdem eine gemeinsame School’s-Out-Party am Irenensee organisiert.

Lesen Sie dazu auch: So lief die erste School’s-out-Party am Irenensee

Linos Degenhardt : „Bei den Entscheidungen geht es ja um uns“

In seiner Zeit als Schülersprecher habe er gemerkt, dass er mit seinem Engagement etwas bewirken könne, sagt Linos Degenhardt: „Zwar treffen am Ende viele Erwachsene die Entscheidungen für Schüler, aber bei allen Entscheidungen geht es ja um uns.“ Auch mit Blick auf seine Tätigkeit im Schulausschuss habe er das Gefühl, dass seine Stimme Gewicht habe: „Wenn es um das Schulzentrum geht, fragen mich die Ausschussmitglieder regelmäßig nach meiner Meinung. Manchmal schalte ich mich aber auch dazwischen.“ Und falls der Ausschuss über Kitas und Grundschulen berate, sei er „dichter dran, als Politiker, die nicht mehr in meinem Alter sind“.

Auf Gemeindeebene hat sich Degenhardt zudem beim Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) eingebracht. Dabei habe er sich für eine digitalere Schule stark gemacht: „Das WLAN am Schulzentrum ist wirklich schlecht, und im Unterricht sollten mehr Tablets und Handys zur Recherche eingesetzt werden.“ Nicht jeder Schüler sei damit ausgestattet. Er hoffe, dass der Digitalpakt Schule für Verbesserungen sorge. Außerdem sei ihm als Schwüblingser beim IKEK wichtig gewesen, dass kleine Ortschaften nicht in Vergessenheit gerieten.

Mehr digitale Geräte im Unterricht: Das wünscht sich Schülersprecher Linos Degenhardt auch für die Aurelia-Wald-Gesamtschule in Uetze. Quelle: Uli Deck/dpa (Symbolbild)

Schülersprecher will nach dem Abi Notfallmediziner werden

Für die Interessen seiner Mitschüler will sich Linos Degenhardt weiter starkmachen. Als guter Schülersprecher sei es wichtig, ehrgeizig zu sein und Verantwortung zu übernehmen, sagt er. Außerdem müsse man „dranbleiben, hilfsbereit und engagiert sein und seine Meinung auch vertreten“.

Nach der Schulzeit wolle er sich in seiner Freizeit politisch engagieren, sagt der 14-Jährige – „ich habe ja schon ordentlich was aufgebaut.“ Und beruflich? „Wenn es gut läuft und klappt, möchte ich Medizin studieren und Notfallmediziner werden“, sagt der Achtklässler. Sein Aufgabenfeld dürfte zumindest in puncto Vielfalt dem des Schülervertreters ähneln: „Vom Kindkriegen bis zur Hirnblutung ist da alles dabei.“

Lesen Sie auch

Von Konstantin Klenke