Gleich drei Strafverfahren hat die Polizei nach einer Kontrolle auf dem Schulhof an der Katenser Straße einleiten müssen: Die Beamten überprüften bei einer Streifenfahrt am Sonnabend gegen 13.50 Uhr das Gelände der Grundschule – als ihnen zwei Radfahrer auffielen. Sie waren von der Eichendorffstraße aus kommend in Richtung Katenser Weg unterwegs.

Deshalb stoppten die Polizisten die Radfahrer für eine Kontrolle, dabei fanden sie bei einem 28 Jahre alten Mann aus Hänigsen Marihuana. Die Beamten beschlagnahmten das Rauschgift und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Mit diesem Vergehen kennt sich der Mann aus: Er ist nach Aussage einer Polizeisprecherin einschlägig vorbestraft.

Betrunkene Radfahrer erhalten Strafanzeige

Ihre Kollegen hatten die Kontrolle gerade beendet, als sich ein weiterer Radfahrer auffällig verhielt. Er wollte ebenfalls über den Schulhof in Richtung Katenser Weg fahren. Auch ihn hielten die Polizeibeamten an, dabei bemerkten sie, dass der 48-Jährige aus Uetze deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie veranlassten eine Kontrolle mit dem Alkomaten, der auch in der Corona-Pandemie zulässig ist. Dieser zeigte einen Wert von 2,1 Promille an.

Noch während der Kontrolle grüßte ein vorbeifahrender Radfahrer den Alkoholsünder als offensichtlicher Bekannter. Die Beamten stoppten auch ihn, um ihn zu kontrollieren. Dabei zeigte sich, dass auch der 57 Jahre alte Mann aus Uetze zuvor Alkohol konsumiert hatte. Eine erste Messung ergab einen Wert von 2,59 Promille.

Beiden Männern untersagten die Polizisten die Weiterfahrt, sie mussten zudem eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Von Antje Bismark