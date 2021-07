Altmerdingsen

Einbrecher haben vergeblich versucht, in eine Waldhütte im Schilfbruch zwischen Altmerdingsen und dem Uetzer Spreewaldseengebiet einzusteigen. Zunächst hatten sie sich unrechtmäßig Zugang zu dem Waldgrundstück des Forstamts Fuhrberg verschafft. Danach entfernten sie an einem Fensterladen der dortige Hütte die Stahlsicherung. Anschließend versuchten sie, das Fenster aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an der innen angebrachten zusätzlichen Sicherung.

Bei dem gescheiterten Einbruchsversuch beschädigten sie die Fensterscheibe. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro. Die Polizei in Uetze, Telefon (05173) 925430, sucht Zeugen. Die Tat hat sich in der Zeit von Mittwoch, 28. Juli, 12 Uhr, bis Donnerstag, 29. Juli, 8.10 Uhr, zugetragen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller