Uetze

Erneut ermittelt die Polizei wegen eines Einbruchs in die Sporthalle des Uetzer Schulzentrums an der Marktstraße. Wie bereits im Januar drang ein Unbekannter in einen Lagerraum des VfL Uetze ein, der sich in der Sporthalle befindet. Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass das Fenster in Kippstellung stand und der Einbrecher es eingedrückt hat. Anschließend durchsuchte er den Raum nach Wertgegenständen. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Einbruch wurde am Montagmorgen entdeckt. Er muss sich in der Zeit von Freitag, 12. März, 17.30 Uhr, bis Montag, 15. März, 9.30 Uhr zugetragen haben. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Uetze unter der Telefonnummer (0 51 73) 92 54 30 melden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller