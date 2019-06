Eltze

Einen Schaden von etwa 500 Euro haben Einbrecher verursacht, die zwischen Dienstag, 28. Mai, 15 Uhr, und Dienstag, 4. Juni, 13.30 Uhr, in eine Firma an der Straße Am Osterberg eindringen wollten. Die Täter versuchten nach Aussage eines Polizeisprechers, ein Kellerfenster aufzuhebeln und in das Unternehmen für Elektroapparatebau einzudringend. Ermittler sicherten entsprechende Hebelspuren am Gebäude in Eltze. Allerdings scheiterten die Unbekannten beim Einbruchsversuch. „Das Fenster hielt der Gewalteinwirkung stand“, teilte der Sprecher mit. Die Beamte suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 6267 melden.

Von Antje Bismark