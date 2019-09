Uetze

Mit einem Gullideckel haben unbekannte Täter am Dienstag früh die Schaufensterscheibe des Schreibwarengeschäfts Schüler an der Nordmannstraße in Uetze eingeworfen. Danach sind sie in die Geschäftsräume eingestiegen. Den Einbrecher fielen Wechselgeld und Zigaretten in die Hände. Über den Wert der Beute und die Höhe des Schadens am Gebäude kann die Polizei bislang noch keine Angaben machen.

Der Einbruch ereignete sich am Dienstag in der Zeit zwischen 4.10 und 4.15 Uhr. Die Zeitangabe ist deshalb so genau, weil ein Zeuge offenbar die Täter beobachten konnten. Gegenüber der Polizei gab der Zeuge an, dass zwei Männer aus dem Laden gestiegen seien und mit einem Auto, das übermäßig laut gewesen sein soll, in Richtung Dollbergen flüchteten. Die Polizei bittet weitere Zeugen, denen die Einbrecher oder das Auto aufgefallen sind, sich in der Polizeistation, Telefon (05173) 92 54 30, zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer