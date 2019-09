Hänigsen

Großer Schaden, wenig Beute: So lässt sich der Einbruch in einen Kiosk an der Windmühlenstraße zusammenfassen. Demnach hatte Unbekannte zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 5.45 Uhr, mit einem Stein ein Loch in die Glastür des Geschäftes geworfen, wie eine Polizeisprecherin am Wochenende mitteilte. Durch das Loch konnten die Täter in den Ladenraum einsteigen, sie durchwühlten diesen nach Wertgegenständen. Letztlich fiel ihnen ein geringer Betrag an Wechselgeld in die Hände. Sie entkamen unerkannt.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 925430 melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr im Gemeindegebiet Uetze lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark