Uetze

Geld und Schmuck hat ein Einbrecher am Sonnabendabend in einem Einfamilienhaus an der Strückenstraße in Uetze erbeutet. Im Zeitraum von 17.30 bis 21.25 Uhr hebelte der Täter ein Fenster auf und gelangte so ins Haus. Drinnen durchsuchte er dann die Räume nach Wertgegenständen zbd entdeckte schließlich einen Tresor, den er mitgehen ließ. Darin soll sich laut Kripo Geld und Schmuck befunden haben. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Von Joachim Dege