Hänigsen

Auf Baumaschinen hatte es ein Einbrecher in Hänigsen abgesehen: Der Unbekannte brach am Dienstag im Zeitraum von 8.05 bis 17 Uhr ein doppelflügeliges Fenster eines Einfamilienhauses an der Obershagener Straße auf, das zurzeit saniert wird. Die Beute: ein Stemmhammer und eine Motorflex. Ob noch mehr gestohlen wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Wer den Einbruch beobachtet hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, soll sich bei der Polizei in Uetze unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Sandra Köhler