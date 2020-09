Uetze

Unbekannte sind in eine Ergotherapie-Praxis an der Burgdorfer Straße in Uetze eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Die Einbrecher schlugen nach Aussage eines Polizeisprechers zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, die Scheibe eines Fensters an der Gebäuderückseite ein. Sie konnten so den anderen Fensterflügel öffnen und in die Räume eindringen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler durchsuchten sie die Räume und entkamen dann unerkannt mit dem Diebesgut – mehreren Laptops. Noch können die Polizisten keine Angaben zur Schadenshöhe machen, sagte der Sprecher.

Von Antje Bismark