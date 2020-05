Uetze

Drei junge Männer haben am Sonnabend gegen 2.45 Uhr versucht, in die Esso-Tankstelle an der Gifhorner Straße in Uetze einzudringen. Dabei schlugen sie mit einer Eisenstange gegen das Fenster des Verkaufsraums – wie die Aufzeichnungen einen Videokamera auf dem Gelände zeigen. Die Scheibe hielt jedoch stand, so dass das Trio ohne Diebesgut flüchten musste.

Die Ermittler gehen nach Aussage eines Polizeisprechers davon aus, dass die Einbrecher es auf die Tabakwaren im Tankstellenshop abgesehen hatten.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden oder die Online-Wache unter https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de zu kontaktieren.

Von Antje Bismark