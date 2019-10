Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Dedenhausen

Schmuck und Geld haben unbekannte Einbrecher in einem Einfamilienhaus an der Straße Hohes Feld in Dedenhausen am Sonnabendabend erbeutet. Die Täter kamen abends nach Einbruch der Dunkelheit, laut Polizei zwischen 18.30 und 22.30 Uhr.

In diesem Zeitraum stiegen sie durch das Wohnzimmerfenster in das Haus ein und durchsuchten die Zimmer der beiden 80 und 82 Jahre alten Hausbewohner. Die Höhe des Schadens hat nach Polizeiangaben noch nicht ermittelt werden können. Etwaige Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von jod