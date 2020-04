Dedenhausen

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind Unbekannte in Vereinsheime am Weißen Berg in Dedenhausen eingebrochen. Die Täter hebelten nach Aussage eines Polizeisprechers zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, zunächst die Holzeingangstür zum Sportheim des MTV Dedenhausen und die Baustelleneingangstür der Kyffhäuser Kameradschaft Dedenhausen auf. Sie gelangten in die Gebäude und durchsuchten sie.

„Zum konkreten Schaden und eventuellen Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden“, sagt der Polizeisprecher und fügt hinzu, die Ermittlungen dazu dauerten an. Der Ermittler weist darauf hin, dass Einbrecher erst zwischen dem 26. und 29. März in das Vereinsheim der Kyffhäuserkameradschaft eingedrungen sind.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Antje Bismark