Uetze

„ Aufzeichnungspflichten und Düngeverordnung kompakt – was gilt es zu beachten?“ heißt ein Webseminar, das die Landwirtschaftskammer Niedersachsen auch für die Landwirte in Uetze organisiert. Die Teilnehmer erhalten dabei einen Überblick über die allgemeinen Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten für ihren landwirtschaftlichen Betrieb. Das Spektrum der Themen umfasst Regelungen bei der Bewirtschaftung von Flächen, Anforderungen an die Betriebsführung, Dünge- und Pflanzenrecht, gesetzliche Anforderungen sowie Inhalte und Ablauf einer CC-Prüfung, die wichtig ist, um EU-Beihilfen zu erhalten.

Das Webseminar beginnt am Donnerstag, 28. Januar, um 10 Uhr. Eine Anmeldung im Internet unter http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/action/vera.html?id=5797 oder unter Telefon (05371) 9454911 bei Seminarleiter Daniel Dönni ist dringend erforderlich. Die Teilnahme kostet 35 Euro.

Von Antje Bismark