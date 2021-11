Uetze

Am Sonntag gegen 18 Uhr ist an der Straße Imkernhof der Briefkasten an einem Wohnhaus detoniert. Eine 65-jährige Frau hörte nach Angaben der Uetzer Polizei ein Explosionsgeräusch. Daraufhin hat sie sofort nachgeschaut, konnte jedoch im unmittelbaren Umfeld des Hauses niemanden entdecken.

Es ist der dritte Vorfall dieser Art in den vergangenen Tagen in Uetze. Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr sprengten Unbekannten einen Briefkasten in der Hünenburgstraße. Der Eigentümer bemerkte zwar ein lautes Scheppern, schenkte diesem jedoch keine weitere Aufmerksamkeit. Der zerstörte Briefkasten fiel dem 40-Jährigen erst auf, als er am nächsten Tag aus dem Haus ging. Einen Tag zuvor war laut Polizei im südöstlichen Bereich Uetzes bereits ein Briefkasten mit einem Feuerwerkskörper gesprengt worden war.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, bittet die Polizei, sich bei ihr unter Telefon (05173) 92 54 30 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer