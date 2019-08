Uetze

„Wir kämpfen mit den Firmen um die Auszubildenden“, sagt Andreas Fitz, Pressesprecher der Gemeinde Uetze. Deshalb sind er und Thomas Müller, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste, froh, dass sich zwei junge Frauen und ein Mann entschieden haben, ab dem 1. August im Uetzer Rathaus eine dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten zu machen.

„Auf den Beruf bin ich über die Agentur für Arbeit gekommen“, sagt die 20-jährige Emely Schrader aus Arpke. Sie habe nicht nach dem Abitur sofort studieren, sondern etwas Praktisches machen wollen. Für die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten habe sie sich entschieden, weil die Arbeit in der Kommunalverwaltung sehr vielfältig sei und man mit Einwohnern in Kontakt komme. „Man sitzt nicht nur im Büro“, sagt Schrader.

Für Ausbildung Selbstständigkeit aufgegeben

„Nach meiner Elternzeit wollte ich nicht in meinen alten Beruf zurückkehren“, sagt Sabine Schulz aus Meinersen. Daher hat sich die 29-Jährige, die vorher „in der Produktion“ gearbeitet hat, entschieden, noch einmal eine Ausbildung zu machen. Der 41 Jahre alte Heiko Paasche aus Groß Lafferde hatte eine eigene Autowerkstatt. „Ich habe meine Selbstständigkeit aufgegeben, weil ich einen Beruf haben will, in dem ich multiflexibel einsetzbar bin und dabei unheimlich viel Wissen erwerbe“, sagt er.

Alle drei sind auch anderenorts zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden und haben mehrere Zusagen bekommen. Im Uetzer Rathaus sei sie am freundlichsten empfangen worden, berichtet Schrader. Beim Vorstellungsgespräch habe eine lockere Atmosphäre geherrscht. „Man hat sich sofort wohlgefühlt“, sagt sie. Diese Erfahrung hat auch für Schulz und Paasche den Ausschlag für die Gemeinde Uetze gegeben.

Insgesamt neun Auszubildende im Rathaus

Vorübergehend hatte die Gemeinde Uetze ihr Ausbildungsengagement in der Vergangenheit aus Kostengründen reduziert. Derzeit stellt sie in der Verwaltung alljährlich wieder drei Auszubildende ein. Somit sind es insgesamt neun, von denen einer im IT-Bereich arbeitet. Laut Fachbereichsleiter Müller ist ein Grund, wieder mehr Auszubildende zu beschäftigen, dass das Land Niedersachsen ab 2011 nicht mehr ausgebildet hat. Das Land habe daraufhin angefangen, Mitarbeiter bei den Kommunen abzuwerben. Gleichzeitig hätten die Aufgaben der Gemeinde zugenommen.

Wegen dieser Entwicklung hat die Gemeinde Uetze laut Müller Berufsfremde aus artverwandten Berufen eingestellt. „Das hat zu der Erkenntnis geführt, dass wir zwar die Arbeitsplätze, aber nicht in der erforderlichen Qualität besetzen können“, sagt der Fachbereichsleiter. Ziel sei, die Auszubildenden zu halten, auch wenn ihnen die Gemeinde keine Garantie gebe, sie dauerhaft zu übernehmen. Sie könnten aber auf jeden Fall nach der Ausbildung noch ein Jahr lang weiter im Rathaus arbeiten, um so ihre Chancen bei Bewerbungen zu verbessern.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller