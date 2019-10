Drachen- und Hoffest: Hunderte strömen zum Milchhof Osterwiese

Obershagen

Ungewollte Premiere beim Hof- und Drachenfest auf dem Milchhof Osterwiese im Uetzer Ortsteil Obershagen: Es regnete. „Regen hatten wir noch nie“, sagte Feli Homann, deren Familie das Fest gemeinsam mit der Familie Sander in jedem Jahr organisiert. Bisher sei es lediglich vorher oder hinterher nass gewesen.

Dem Besuch in der Obershagener Feldmark taten die Schauer aber nur wenig Abbruch. Schon am frühen Nachmittag war der Parkplatz von Autos gut belegt, und die Kutschen, welche die Besucher von dort auf das Gelände brachten, gut besetzt.

Drachen können bei jedem Wetter steigen

Manche kamen erst gar nicht so weit, denn auf dem Weg dahin lockte die Drachenwiese. Zum allerersten Mal machte die Familie Biondo hier Station. Mama Dagmar und Tochter Chiara ließen den Drachen in die Luft, während Papa Gianfranco kräftig die Leine zog. „Der Regen stört nicht“, meinte Dagmar Biondo. „Das ist was für jedes Wetter.“

Kindern gefällt besonders das Ponyreiten

Verena und Ingo Weiß aus Wathlingen schauten sich bei ihrem Premierenbesuch auch die Kuhställe an. Ihre Kinder Johannes und Marlene hatten mit der Strohburg und dem Ponyreiten allerdings andere Favoriten. Und so gab es beim Hoffest Vergnügen neben Information, denn Burghard Homann zeigte den Gästen in zwei gut besuchten Führungen, wie der Hof arbeitet.

