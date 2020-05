Dorftreff Hänigsen: Hebamme bietet Online-Sprechzeit an

Hänigsen

Der Dorftreff in Uetze-Hänigsen hat ein neues Serviceangebot für junge Eltern und Schwangere. So lange, wie der Frühschwangeren- und Schwangerentreff wegen der Corona-Pandemie ausfällt, beantwortet die Hebamme Inge Bode jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr am Telefon Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und die ersten Monate mit dem Baby. Zu erreichen ist Bode, die den Schwangerentreff vor etwa einem Jahr in Hänigsen gegründet hat, unter der Telefonnummer (0151) 61 25 12 31. Diese Sprechstunde werde von der Gemeinde Uetze und der Region Hannover gefördert, teilt der Verein Kunstspirale, der Träger des Dorftreffs, mit.

Begegnungsstätte bleibt geschlossen

Wegen der allgemeinen Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie bleibt die Begegnungsstätte an der Mittelstraße in Hänigsen mit ihren regelmäßigen Angeboten gerade auch für junge Eltern wie beispielsweise der Babystammtisch nach wie vor geschlossen. „Alternativ können allerdings bisherige Besucher aber auch neue Interessenten unsere diversen digitalen Angebote nutzen“, wirbt das Kunstspiralen-Team.

Der Kunstschulbereich hat explizit für die Corona-Zeit das Projekt „LernenmitKunst“ entwickelt. So finden Schüler unter www.kunstspirale-haenigsen.de jeden Tag eine neue Idee und Informationen zu Themen wie Dadaismus, Holzschnitt sowie Jugendstil, die auch schulrelevant sind. Ein weiteres digitales Angebot ist der Zoom-Groove. Wer dort mitmachen will, kann sich telefonisch unter (05147) 9799030 oder per E-Mail an kunstspirale@googlemail.com informieren.

Von Anette Wulf-Dettmer