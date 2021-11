Uetze

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage und der ab 1. Dezember verschärften Regeln bemüht sich der neue Bürgermeister von Uetze, Florian Gahre, weitere lokale Impftermine und Testmöglichkeiten – momentan gibt es nur eine Anlaufstelle – im Gemeindegebiet zu schaffen. Nach der Impfaktion am Sonntag im Rathaus, kam am Dienstagnachmittag die Zusage der Region, am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Dezember, ein mobiles Impfteam des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) nach Hänigsen zu schicken. Jeweils von 10 bis 16 Uhr werden im Dorftreff, Mittelstraße 2, Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. „Wir sind froh, dass das geklappt hat“, sagte Rathaussprecher Murat Kurt. „So kommen wir mit dem Impfen gut voran.“

Schulung von Corona-Testern

In Gahres Augen ist „das Impfen der einzige Weg raus aus der Pandemie“. Lokale Impftermine sind einer der drei Bausteine, mit denen die Gemeinde zu einer Entspannung der derzeitigen Lage beitragen will. Doch die örtlichen Ärzte könnten diese Aufgabe nicht allein bewältigen. „Es gehört zum gesellschaftlichen Zusammenleben, dass alle daran teilnehmen können, deshalb setzen wir uns als Gemeinde ein“, sagt Gahre. Baustein zwei ist, dass heimische Betriebe Mitarbeiter zu offiziellen Testern schulen lassen können. „Wir wollen die betrieblichen Testungen für die 3-G-Regel deutlich erweitern“, erklärt der Bürgermeister. Baustein drei: In Hänigsen und anderen Uetzer Ortsteilen sollen Testmöglichkeiten geschaffen werden. „Dazu führen wir heute und morgen Gespräche mit potenziellen Anbietern.“ Denn Menschen ohne Auto seien in den Dörfern aufgeschmissen.

„Lockdown durch die Hintertür“

Die augenblickliche Situation mit Lieferengpässen beim Impfstoff und fehlenden Testmöglichkeiten, sowohl was Material und Mitarbeiter als auch Laborkapazitäten angeht, bezeichnet Gahre als „Vollkatastrophe“ und macht dafür vor allem die Politik des Bundesgesundheitsministers verantwortlich. Das Resultat sei „eine Impfpflicht und ein Lockdown durch die Hintertür“.

Am Mittwoch, 1. Dezember, treten in allen Gemeinden und Städten der Region die verschärften Corona-Regeln in Kraft. Das heißt, Ungeimpfte haben in vielen Bereichen keinen Zutritt mehr und Geimpfte und Genesene müssen einen tagesaktuellen zertifizierten Corona-Test vorweisen.

Uetzes Inzidenz liegt unter 100

Uetze ist derzeit die einzige Kommune in der Region, deren Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Für den 30. November meldet die Region einen Wert von 82,6, nach 63,2 am vergangenen Freitag. Insgesamt sind seit Pandemieausbruch 881 Frauen, Männer und Kinder in der Gemeinde positiv auf das Virus getestet worden. 17 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Regionsweit liegt die Inzidenz am Dienstag bei 209,2 (Freitag; 190,6).

Für Uetzes Nachbarstadt Lehrte wird ein I-Wert von 199,9 und für Burgdorf von 126,9 gemeldet. In den Landkreisen Peine, Celle und Gifhorn, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen fahren, sieht die Situation wie folgt aus: Gifhorn 271,4 und Celle 225,8 sowie Peine 220,1.

Gemeinde: Formulare ausgefüllt mitbringen

Damit möglichst am Donnerstag und Freitag in Hänigsen so viele Menschen wie möglich geimpft werden können, bittet die Gemeinde die Impfwilligen, die erforderlichen Formulare – Einwilligung, Aufklärungs- und Anamnese-Bogen – ausgefüllt mitzubringen. Sie können von der Seite der Region Hannover heruntergeladen werden.

Von Anette Wulf-Dettmer