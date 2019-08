Dollbergen

Nach Herzenslust kann am Sonnabend, 14. September, von 13 bis 18 Uhr im Uetzer Ortsteil Dollbergen wieder nach Nützlichem und Kuriosem gestöbert werden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den dritten Straßenflohmarkt auf Hochtouren. Die Einwohner werden in ihren Garagen und auf ihren Höfen Kleidung, Hausrat, Gartentechnik, Spielzeug und vieles mehr zum Verkauf anbieten.

Flohmarkt-Areal wird verkleinert

Das siebenköpfige Organisationsteam hat beschlossen, das Gebiet für den Hof- und Garagenflohmarkt zu verkleinern. Der Grund: Die große Ackerfläche zwischen Birkenweg und TSV-Gelände teilt den Ort. Mit der Folge, dass im vergangenen Jahr kaum Kunden an den Ständen im Bahnhofsgebiet vorbeigeschaut haben. Um Enttäuschungen in diesem Jahr zu vermeiden, werde der Flohmarkt nur noch im südlichen Dollbergen stattfinden, erklärt das Organisationsteam.

Das bedeutet, dass die Anlieger der Ackersbergstraße ab Ecke Eckerkampsfeld, der Berliner Allee und deren Seitenstraßen sowie der Bahnhofstraße bis Ecke Pröbenweg gebeten werden, auf Verkaufsstände auf ihren Grundstücken zu verzichten. Stattdessen können sie ihre Angebote auf den Parkplätzen an Schumanns Markt und vor der Volksbank präsentieren, oder sie finden Unterschlupf bei anderen Dorfbewohnern.

Kaffeestube öffnet im Siedlerheim

Eine Kaffeestube, in der es von Dollbergern selbst gebackenen Kuchen und Torten gibt, öffnet wieder im Siedlerheim an der Fuhsestraße. Darüber hinaus ist ein Kinderflohmarkt an zentraler Stelle geplant, auf dem nur Sachen von Kindern für Kinder angeboten werden.

