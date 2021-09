Dollbergen

Nach 20 Jahren im Ortsrat verlässt Dollbergens Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch (SPD) im nächsten Monat das Gremium – und schon jetzt ahnt sie, dass sie die Mitgestaltung der Kommunalpolitik in der Gemeinde Uetze vermissen wird. Vor sieben Jahren übernahm sie das Amt der Ortsbürgermeisterin. Außerdem arbeitete sie viele Jahre im Uetzer Rat mit.

Auch wenn sie weiter mit Interesse die Kommunalpolitik verfolgen will und sich noch nicht dem alten Eisen zugehörig fühlt, hat die 76-Jährige keineswegs ihre Entscheidung bereut, nicht wieder zur Kommunalwahl anzutreten. Denn auf den Listen für den Dollberger Ortsrat und den Uetzer Ortsrat standen mehrere junge Kandidatinnen und Kandidaten. „Ich finde, dass junge Leute Verantwortung übernehmen sollen, wenn sie Lust dazu haben“, sagt Knebusch.

Park-and-ride-Anlage wird erweitert

„Im Rückblick hat es mir Spaß gemacht“, sagt die Dollbergerin. In ihre Amtszeit als Ortsbürgermeisterin fallen mehrere positive Veränderungen, für die sie, wie sie betont, nicht allein verantwortlich sei. So füllt sich nach jahrelanger Planung das Baugebiet südlich des Birkenwegs. Die Region erweitert zurzeit die Park-and-ride-Anlage am Bahnhof. Der Radweg von Dollbergen nach Schwüblingsen ist so gut wie fertig. „Das hat über 20 Jahre gedauert“, erzählt Knebusch. Nach ihrer Meinung dauern Planungen viel zu lange.

Besonders am Herzen lagen ihre die Kunstprojekte, die sie mit angestoßen hat. Zum Beispiel ist 2016 die Galerie im Bahnhofstunnel entstanden, für die örtliche Künstler Bilder gemalt haben. Die Kunstprojekte hätten den Zusammenhalt im Ort gefördert.

Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch (links) erläutert bei der Eröffnung der Galerie im Bahnhofstunnel eines der Bilder. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Eine Herausforderung waren die Flüchtlinge“, erzählt die Dollbergerin. Während der Flüchtlingskrise richtete die Gemeinde in Dollbergen eine Notunterkunft ein. Knebusch scharte damals einen Helferkreis um sich, der sich um die Bewohner kümmerte. „Wir hatten mehr als 50 Leute“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Die Hilfe für die Asylbewerber habe ebenfalls zum Zusammenhalt des Ortes beigetragen.

Dollberger Treff ist derzeit geschlossen

Gemeinsam mit Karen Roloff baute Knebusch den Dollberger Treff im Sportheim auf. Sie bedauert, dass derzeit diese Einrichtung wegen der Covid-19-Pandemie nicht zu Veranstaltungen einladen kann. „Ich hoffe, dass wir den Dorftreff wieder aufleben lassen können“, sagt die Dollbergerin.

Gern erinnert sie sich an die Besuche bei Senioren, denen sie im Namen der Gemeinde zu Ehejubiläen und Geburtstagen gratuliert hat. Da sei sie zwanglos mit Einwohnern ins Gespräch gekommen und habe persönliche Dinge erfahren.

Neuer Ortsrat soll sich für Tempo 30 einsetzen

„Ich würde gern überall in Dollbergen Tempo 30 haben“, erzählt Knebusch. Weil der alte Ortsrat bei diesem Thema nicht viel erreicht habe, müssten sich die künftige Ortsvertretung und ihr Nachfolger darum kümmern. „Das Problem ist nicht so schnell lösbar“, betont die 76-Jährige. Außerdem müsse sich der neue Ortsrat für einen neuen Festplatz einsetzen. Er dürfe nicht die Pflege des Ortsbildes vernachlässigen.

Knebusch will sich künftig nicht nur ehrenamtlich im Dollberger Treff engagieren. Weiterhin will sie in der Kulturinitiative K4 Kultur four Uetze mitarbeiten. Sie will sich künftig in die Generationenhilfe Dollbergen einbringen. Außerdem hofft sie, mehr Zeit für ihren Garten und ihr Hobby, die Malerei, zu finden. Knebusch: „Ich will weiter aktiv sein.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller